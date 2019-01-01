阿森纳同意800万镑签下大卫·路易斯

这位中后卫五月份在斯坦福桥签下了一份续约合同，但是在他离开球队后，他将无法完成这份合同。

阿森纳已经同意从切尔西签下了价值800万英镑(1000万美元)的大卫·路易斯，这名巴西人将与枪手签下一份为期两年的合同，尽管蓝军没有能力签下替代者。

由于国际足联发现切尔西违反了有关18岁以下球员国际转会和注册的规定，切尔西目前无法引进任何新球员，因为有两个窗口的转会禁令。

与此同时，在经历了2018-19赛季的糟糕赛季后，阿森纳一直在寻找一名新的中后卫，而前队长洛朗·科斯切尔尼转会波尔多只会进一步增加对增援的需求。

与莱比锡就20岁小将达约特·乌帕梅卡诺的转会进行的谈判收效甚微，这家德国俱乐部对这名新星的报价高达7500万英镑(合9000万美元)，而尤文图斯上周拒绝了达尼埃莱·鲁加尼为期两年的租借合同。

现在，尽管切尔西在下个赛季之前都无法签下球员，而且刚刚在五月与俱乐部签下了两年的续约合同，大卫·路易斯将会是那个为枪手后防线提供一些急需的领导的人。

由于错过了周三在蓝军的训练，这位32岁的球员将在周四完成体检——英超窗口的最后一天——并与阿森纳签下一份为期两年的合同。

在其他地方，阿森纳也希望达成一笔交易，凯尔特人的基兰·蒂尔尼将以2500万英镑(3000万美元)的价格加盟阿森纳，而英格兰队对这位苏格兰国脚的前两次出价都被拒绝了。

蒂尔尼也在伦敦接受体检，并最终完成转会，这名22岁的球员将与枪手签下一份5年的合同，据报道凯尔特人将在这名高水平左后卫未来的转会中获得一定的分成。

为了在上赛季英超联赛排名第五的基础上有所提高，阿森纳已经从里尔签下了激动人心的边锋尼古拉斯·佩佩，并为皇马中场达尼·塞巴略斯签下了一年的租借合同。

枪手将在8月11日开始他们新的英超征程，他们将前往圣詹姆斯公园迎战纽卡斯尔。