阿森纳压哨签中卫 路易斯竟然缺席切尔西训练

枪手希望在周四的转会截止日期前增加一名中卫，他们可能会对这名巴西国脚感兴趣。

大卫·路易斯在转会窗口的倒数第二天令人震惊地缺席了切尔西的训练，而同时阿森纳正在考虑引进这名后卫。

在周日的英超揭幕战中对阵曼联之前，在周三的科布汉姆训练场上，本来预计这位巴西国脚会像往常一样。

但是够力足球证实这名前巴黎圣日耳曼球星并没有随一线队训练，而另一边，枪手希望把他带到酋长球场。

目前还没有正式的报价，但是阿森纳如果想要在周四下午5点英超俱乐部转会窗口关闭前加强他们的防守的话，时间已经越来越紧张了。考虑到路易斯的行为，如果谈判没有开启的话将会是令人惊讶的。

枪手整个夏天都在寻找中后卫，尽管签下了威廉·萨利巴，但他被租借回圣埃蒂安后，枪手一直在努力签下莱比锡的价值7000万英镑的达约特·乌帕梅卡诺和尤文图斯的丹尼尔·鲁加尼。

科斯切尔尼加盟波尔多只会加快他们对后防线核心力量的需求，因为埃梅里希望在上个赛季取得第五名的成绩上继续巩固前进。

然而，他们现在将注意力转向大卫·路易斯，俱乐部的新技术总监埃杜与32岁的路易斯的随从关系密切。

路易斯在斯坦福桥效力的两段时间里曾在巴黎圣日耳曼与阿森纳主教练埃梅里共事，因此他们的关系也很密切。

尽管经过几个月的漫长谈判，路易斯在5月份刚刚签下一份为期两年的新合同，但这一剧情还是出现了。

这是切尔西自2011年以来，首次向30岁以上球员提供为期两年的合同。此前，他们一直坚持一项政策，将年龄较大的球员的合同期限限制在一年。

路易斯的离开将会给兰帕德留下怎样的防守选择——可能会使菲卡约·托莫里租借去到埃弗顿的计划落空，这位前德比郡租借球员可能会被要求填补球队中剩下的后卫空缺，与此外还有安东尼奥·吕迪格、安德烈亚斯·克里斯坦森和库尔特·祖玛。

在兰帕德执教俱乐部的第一个季前赛中，只有祖玛的中后卫出场时间比路易斯多，尽管这位前本菲卡球星被排除在了俱乐部夏季最后一场友谊赛的首发阵容之外。