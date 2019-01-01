阿森纳卖掉伊沃比是个错误 卡奴：简直不敢相信

枪手在转会截止日期那天把尼日利亚国脚卖给了埃弗顿，他们的前前锋认为这是一个错误的决定。

阿森纳把亚历克斯·伊沃迪卖给埃弗顿是个很大的错误。

这是枪手传奇人物卡奴的观点，他认为他的前俱乐部应该尽其所能留住一名从他8岁就开始培养的球员。

伊沃比在最后期限那天离开了酋长球场，加盟了默西塞德郡的球队，这笔交易最终总价值约为4000万英镑(合4900万美元)。

这是一次突如其来的转会，埃弗顿对扎哈的报价一再被水晶宫拒绝后，将注意力转向了伊沃比。

阿森纳拒绝了埃弗顿对伊沃比最初接近3000万英镑(3700万美元)的报价，但在转会窗口的最后几个小时，阿森纳还是接受了。

枪手高层认为这是一笔对俱乐部有利的交易，因为这一报价是在阿森纳已支付了超过1.4亿英镑(1.73亿美元)的转会窗口期结束前提出的，其中包括创纪录的7200万英镑(8900万美元)买下尼古拉斯·佩佩的费用。

但就卡努来看，利用这位23岁球员赚钱的决定是错误的。

“我想说，他们犯了一个错误，百分之百，”尼日利亚英雄告诉够力足球。“他们为什么放他走，我不知道。”

“他是一个彻头彻尾的阿森纳球员。他总是想为俱乐部尽自己最大的努力。他热爱这个俱乐部，但不仅仅是因为他会踢足球。”

“他每周给我们带来的东西，球迷们需要感激这一点。”

“我认为他还很年轻，这就是你想要的那种人，在这里长大的人，了解俱乐部的一切，愿意为俱乐部而死的人。”

“他是他们中的一员，所以对我们来说，失去他并让他离开，是一件令人震惊的事。我真的不敢相信我们做了这个决定，但这就是足球。”

卡努很了解伊沃比，这位边锋近年来已经成为尼日利亚国家队的常客。

当转会完成后，他在社交媒体上祝福他的同胞一切顺利，并在推特上写道:“我们为你感到骄傲，并将继续支持你。祝你在新俱乐部好运。”

但是这位43岁的球员承认，如果伊沃比向他寻求建议，他会告诉他不要离开阿联酋。

卡努说：“这对每个人来说都是一个意外，因为它恰好发生在转会窗口的最后一天。如果我早一点知道，我就可以告诉他别走，让他留下来更好。”

“我会说他没有必要离开，因为在阿森纳他还会继续踢球。他很好，他需要知道这一点。”

“我认为阿森纳对他来说是最好的地方，因为这是一家大俱乐部，你想在欧洲的一家大俱乐部里踢球。这些都是你想要的比赛。”