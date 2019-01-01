阿森纳前转会专员揭幕引进厄齐尔的前因后果

够力足球独家采访阿森纳前转会谈判代表迪克·劳，揭开了2013年梅苏特·厄齐尔转会来到酋长球场的背后故事。

2013年9月2日，星期一，这是阿森纳球迷永远铭记的最后一天。

从海布里搬到酋长球场之后，阿森纳在转会市场上经历了多年的挫折，但他们从财务上的沉睡中醒来，打破了俱乐部的转会费纪录，以4250万英镑的价格从皇家马德里引进了梅苏特·厄齐尔。

这是一笔最终在天空体育新闻上播出并敲定交易，加上球迷们最终得到确认，交易是在晚上很晚的时候完成的，离转会窗口结束还有不到一个小时的时间。

当这名德国国脚正式成为阿森纳球员的消息最终传出时，支持者们在酋长球场外的大街上庆祝。

那一刻，阿森纳迎来了一个新时代的开始，那一刻，加盟酋长球场的好处得以实现。

该公司首席执行官伊万•加齐迪斯在交易完成后表示：“对我们所有人来说，这都是激动人心的一天。我们签下了一名世界级的球员，他是欧洲最聪明的年轻天才之一。”

自从厄齐尔来到北伦敦已经有六年了，从那以后发生了很多事情，阿森纳的奖杯柜里又增加了三个足总杯。

但是他的到来带来的兴奋仍然让人感觉新鲜，而现在——这是第一次——参与这笔交易的关键人物之一揭开了阿森纳是如何成功签下这位足球界最具创造力的球星的秘密。

在一次独家采访目标——他第一次与英国媒体——深受温格信任的前转会谈判代表迪克·劳揭开了背后的细节——在那引人注目的一周中几次匆忙安排的航班，最高级的秘密谈判，甚至提出一个狡猾的计划把热刺淘汰出这一整个过程。

“成为其中一员是一笔令人难以置信的交易，”劳说。他在2009年正式加入阿森纳，与加齐迪斯和温格一起操作转会和球员合同等工作。

他说：“那一刻，我们多年来作为一个整体所做的所有工作都汇集到了一起。”

“但厄齐尔的故事，实际上被称为加雷斯·贝尔的故事。”

2013年夏天，贝尔从热刺转会到皇家马德里成为了媒体关注的焦点。

贝尔刚刚享受了他在英超的那个个赛季，皇马非常想把他带到伯纳乌。

但是得到他将会花费很多，特别是在列维带领热刺队谈判的情况下，这给了阿森纳一个加入的机会。

劳解释说：“尽管皇马的攻击力强大，但当他们买下贝尔的时候，他们的实力确实得到了进一步的发展。他们为他支付了一大笔钱，给了他一份非同寻常的合同，这意味着他们需要出售一些人。所以是贝尔的故事把我们带到了厄齐尔。

“我们从马德里得到信号，他们有球员要出售，所以我飞去见了马德里总经理何塞·安吉尔·桑切斯，他说俱乐部会考虑出售卡里姆·本泽马或安吉尔·迪玛利亚——他给了我一个数字。”

于是我打电话给伊凡和温格。我们都非常谨慎和怀疑，但从那次会议上我们知道，他们必须出售一些人。”

当阿森纳与费内巴赫在欧冠比赛中交手时，加齐迪斯正在土耳其，但他立即离开了球队下榻的酒店，飞往马德里加入到劳一起继续与桑切斯进行谈判。

第二天早上，厄齐尔的名字第一次被提起。

“我们和安切洛蒂谈过，他说安切洛蒂既不想卖掉本泽马也不想卖掉迪玛利亚，但他会卖掉厄齐尔。”劳说。

“长话短说，阿森纳很感兴趣，因为我们需要这样的中场球员。但我们不知道厄齐尔是怎么想的。”

“我们要求和他谈谈，但皇马说他们想先谈。我不认为厄齐尔接到了个一个会让他开心的电话。然后我们和他谈了谈，他的父亲和商业顾问飞到了伦敦，我们在那里见到了他们。”

在接下来的几天里，谈判进行得很顺利，然后——离最后期限只有48小时了——协议也准备好了。但还有一个很大的障碍。他的名字叫丹尼尔·利维。”

托特纳姆主席仍然没有批准贝尔转会马德里的交易，而且时间已经不多了。

这名球员当时在西班牙，马德里也很紧张。与此同时，阿森纳知道他们的竞争对手不会知道他们正在接近厄齐尔这一事实。”

周日，在转会窗口关闭前36小时，北伦敦德比在酋长球场上演，这件小事让事情变得更加复杂。

劳表示:“我们已经与马德里敲定了一项协议。伊万在那里，我现在和厄齐尔在慕尼黑——正是热刺比赛的那个早上伊万打电话给我了。”

“他说他不能回伦敦看比赛了，因为他已经完成了合同，我们中的一个必须留在主席包厢上，否则丹尼尔·利维会非常紧张。”

“何塞·安吉尔告诉伊万，列维给他打过电话，他说贝尔转会的最后一个条件是皇马不能把球员卖给阿森纳。“”

伊凡的回答是列维在虚张声势，因为他已经花了卖掉贝尔的钱。但他仍然对我说，我们不能冒险，他问我是否可以从慕尼黑到伦敦，进入主席包厢，因为托特纳姆热刺开始认为情况不太对了。”

“所以，我在上午11点坐上飞机，在路上换了衣服，当我走进主席包厢时，我看到了弗兰科·巴尔迪尼和利维，他们问我在做什么。我说这是德比战，我不会错过的。”

吉鲁上半场的进球确保阿森纳在那个周日下午的比赛中获得了炫耀的资本，当天晚些时候，贝尔终于完成了转会马德里的交易。

与此同时，劳回到德国监督厄齐尔交易的最后阶段——也就是必须在周一晚上11点前完成，同时与由斯凡尼亚·格斯玛(总法律顾问)、大卫·迈尔斯(俱乐部秘书长)和斯图尔特·怀斯里(首席财务官)组成的，在海布里的合同团队保持密切联系。”

阿森纳已经尽了最大的努力来保持转会的秘密，但是当劳在厄齐尔的医疗室碰到一张熟悉的面孔时，他们遇到了一个问题。

“他当时在慕尼黑的沃尔法特诊所时，当然，我们试图保持非常安静。”劳回忆说。

“我们在那里遇见了他，当我们走进去的时候，左边是卢卡斯·波多尔斯基，因为他正在接受治疗，他的腿筋在几周前拉伤了。”

“就在那一刻，我打电话给温格说，这个消息将会被公布，因为卢卡斯不会继续保持沉默的。”

劳补充说:“主席随后得到消息，曼联将试图插足这笔交易。伊万打电话给我，让我去找厄齐尔在慕尼黑的父亲兼商业顾问。”

“我不得不从上午10点到晚上10点坐在四季酒店的酒吧里，接听合同团队的电话，询问有关这一条款和那一条款的问题。他们最终起草了所有文件，并把它交给厄齐尔签字。”

“当然，这一切都发生在厄齐尔和德国国家队在一起的时候，所以我们和他的接触有点限制。但是，我们还是做到了。”

“那是很棒的。无论从转会费还是薪水的角度，这是阿森纳历史上最大的一笔交易。”