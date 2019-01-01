阿森纳列清洗名单 穆斯塔菲厄齐尔赫然在列

阿森纳或许会在今夏迎来俱乐部历史上最大清洗行动，主帅埃梅里已经无法忍受队内多名球员低于水准的表现。

北京时间4月26日，据《每日镜报》消息，随着英超联赛接近尾声，阿森纳已经列出了今夏清洗球员名单。

埃梅里希望通过出售球员筹集引援资金，中后卫穆斯塔菲成为第一个可能被出售的球员。穆斯塔菲于2016年以3500万英镑身价加盟阿森纳，他最近在比赛中屡屡出现致命失误，导致直接失球，甚至让阿森纳失去争四主动权。阿森纳希望能够将当初的3500万英镑收回来。

阿森纳愿意在收到合理报价时出售厄齐尔，他接近35万英镑的周薪给枪手带来负担，如果能够脱手，阿森纳会腾出薪资空间。

据悉，与桑切斯进行交换加盟阿森纳的姆西塔良也是被出售球员之一，他的周薪为18万英镑。

阿森纳的清洗名单上还包括钱伯森、埃尔内尼、詹金森和门将奥斯皮纳。

还在养伤中的维尔贝克没有得到阿森纳的新合约，他将在今年夏天成为自由身。拉姆塞将加盟尤文图斯，切赫则已经宣布赛季结束后退役，这也会让阿森纳有了更多的空间引进球员。

租借加盟的丹尼斯-苏亚雷斯并没有在酋长球场站稳脚跟，很可能在赛季结束后被送回巴萨。

阿森纳在今年夏天需要至少引进四名球员，减少薪水开支是首要工作，因此会有不少球员在今夏离开酋长球场。