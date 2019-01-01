阿森纳再创队史转会纪录新高 7200万官宣佩佩

枪手已经确认从里尔签下了科特迪瓦国脚，合同长达五年。

阿森纳已经确认以7200万英镑(8700万美元)的价格签下了佩佩。

这名科特迪瓦国脚是俱乐部在转会窗口中的第四笔签约，同时也打破了俱乐部的转会纪录，此前的纪录是由皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬(Pierre-Emerick Aubameyang)在2018年所创造的5600万英镑(合6800万美元)的身价从多特蒙德转会而来的。

佩佩自周二早上来到阿森纳位于伦敦科尔尼的训练中心接受体检并与他的新队友见面后就一直留在英格兰。

尽管最后的文件有点延误，枪手已经正式宣布从里尔签下24岁的球员。

阿森纳主帅埃梅里说：“尼古拉斯是一个很有天赋的边锋，很多欧洲顶级球队都想要他。”

“签下一名顶级边锋是我们在这个转会窗口的主要目标之一，我很高兴他能加盟。”

“他将为球队增加速度、力量和创造力，为我们的球队带来更多的进球。”

佩佩的到来对埃梅里来说将是一个巨大的提升，这名教练一直渴望引进一名边锋，从而能够在进攻区域为奥巴梅扬和拉卡泽特提供真正的支持。

阿森纳确实试图从水晶宫引进威尔弗里德·扎哈，但被南伦敦俱乐部拒绝了4000万英镑(4900万美元)的报价。

外界曾预计阿森纳会第二次报价扎哈，因为球员本身也希望转会前往酋长球场，但水晶宫拒绝在8000万英镑(合9700万美元)的估值上做出让步，也对预计将在数年内才能完成的交易不感兴趣。

所以阿森纳把注意力转向了佩佩，上赛季他为里尔打进22球，贡献了11次助攻。

枪手在这名边锋的激烈竞争击败了那不勒斯，据信他们将先支付2000万英镑(2400万美元)的初始费用，然后再支付佩佩5年合同中7200万英镑的剩余费用。

佩佩现正跟随加布里埃尔·马蒂内利、达尼·塞巴洛斯和威廉姆·萨利巴于今年夏天来到阿森纳。

枪手现在希望最终以2500万英镑(3000万美元)的价格与凯尔特人队就左后卫蒂尔尼的交易达成一致，此前苏格兰冠军球队已经两次拒绝了他们对这位22岁球员的报价。

阿森纳也希望在下个星期四转会窗口关闭之前再增加一名中后卫，因为洛科斯切尔尼表现了想回到法国的意愿，俱乐部也对有关穆斯塔菲的报价敞开了大门。