阿森纳全新教练班子确定 永贝里留队担任助教

他作为临时教练的经历并没有带来多少积极的影响，但瑞典人将成为新教练在北伦敦的一部分。

阿森纳俱乐部周二证实，新任主教练阿尔特塔将得到永贝里、斯图文伯格和朗德的协助。

永贝里在埃梅里离开后担任临时教练，包括负责0-0战平埃弗顿的比赛，而最近任命的阿尔特塔在看台上观看了比赛。

在古迪逊公园的比赛结束后，两人进行了谈话，阿尔特塔在周一透露，瑞典人将留在俱乐部作为他的新教练组的一部分。

“赛后我和他谈过，我告诉他我想带谁来，我想知道他的感受。”阿尔特塔在对埃弗顿的比赛后告诉记者：“我们认为最好的办法是让他继续留在我们身边。我对他有一点了解，我们将开始新的篇章，他非常积极。”

现在枪手已经宣布了斯图文伯格和朗德的任命，而门将教练帕文也从布伦特福德加盟。

“我很高兴有这么一群有天赋的教练在我身边。”阿尔特塔说。“他们带来了丰富的经验和新鲜的想法。加上我们俱乐部已经拥有的人才，他们将是带领我们重回胜利之路的关键人物。”

在范加尔执教曼联期间，斯图文伯格曾在英超效力于曼联。荷兰人同时也是威尔士主帅吉格斯的助手，他将在2020年欧洲杯之前一直在阿森纳效力。

与此同时，他曾在米德尔斯堡、纽卡斯尔、埃弗顿、曼联和英格兰国家队担任教练，他还曾在阿斯顿维拉担任足球总监。

在18场比赛后，阿森纳在英超联赛中排名第11，落后切尔西9分。

枪手在过去的13场比赛中只赢了一场，他们将在12月26日客场挑战伯恩茅斯，并在2019年最后一个主场迎战切尔西。