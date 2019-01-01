阿森纳元老：厄齐尔不应为枪手踢球 还不如上小孩
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利亚姆·布雷迪敦促弗雷迪·永贝里将梅苏特·厄齐尔从他的阿森纳阵容中除名，因为他相信年轻球员应该有机会在他之前上场。
厄齐尔在由埃梅里执教的2019-2020赛季开始时被留在场边，因为他在训练和比赛状态方面的态度受到了质疑。
埃梅里最终让德国人回到了他的阵容中，但是他没能给阿森纳带来转机，因为阿森纳在所有的比赛中七场不胜。
在永贝里代替埃莫里上场后，瑞典人选择让厄齐尔首发，在2-2战平诺维奇和主场1-2输给布莱顿的比赛后，阿森纳滑落到英超积分榜的第十位。
厄齐尔在周中酋长球场的终场哨声吹响后被发现对队友亚历山大·拉卡泽特大喊大叫，显然他因为无法以任何有意义的方式影响比赛而感到沮丧。
布雷迪曾在1973年至1980年间为阿森纳效力，他认为厄齐尔不应该出现在首发阵容中，并且认为永贝里“不愿意与阵容中的大牌球员对抗”。
“你见过厄齐尔吗？我们见过厄齐尔吗？他每周收入35万英镑。我知道人们总是抱怨工资，但他每周的工资可是35万英镑，而且他并没有真正努力。”
“我希望团队里有一个孩子，他会四处跑动，表现出一些热情。我认为弗雷迪认为他（厄齐尔）太大牌了，不敢拿他下来，因为他只是临时主帅。”
“你必须做出决定。他不应该在队里。埃梅里把他从队里冷藏了至少两个月，然后又反悔，让他重新回到队里，我认为这是导致他垮台的原因之一。”
“他们有很多年轻人在欧罗巴联赛和联赛杯中表现出色，他们在利物浦的比赛中表现出色。但是我认为弗雷迪不愿意面对大名单上的大牌。但如果你想要给人留下深刻的印象，这就是你需要做的。厄齐尔不应该为阿森纳踢球。”