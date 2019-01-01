阿森纳元老：厄齐尔不应为枪手踢球 还不如上小孩

一个俱乐部的传奇人物建议现在的临时教练不要再把正常的比赛时间分配给一个“没有真正努力”的中场球员。

利亚姆·布雷迪敦促弗雷迪·永贝里将梅苏特·厄齐尔从他的阿森纳阵容中除名，因为他相信年轻球员应该有机会在他之前上场。

厄齐尔在由埃梅里执教的2019-2020赛季开始时被留在场边，因为他在训练和比赛状态方面的态度受到了质疑。

埃梅里最终让德国人回到了他的阵容中，但是他没能给阿森纳带来转机，因为阿森纳在所有的比赛中七场不胜。

在永贝里代替埃莫里上场后，瑞典人选择让厄齐尔首发，在2-2战平诺维奇和主场1-2输给布莱顿的比赛后，阿森纳滑落到英超积分榜的第十位。

厄齐尔在周中酋长球场的终场哨声吹响后被发现对队友亚历山大·拉卡泽特大喊大叫，显然他因为无法以任何有意义的方式影响比赛而感到沮丧。

布雷迪曾在1973年至1980年间为阿森纳效力，他认为厄齐尔不应该出现在首发阵容中，并且认为永贝里“不愿意与阵容中的大牌球员对抗”。

“你见过厄齐尔吗？我们见过厄齐尔吗？他每周收入35万英镑。我知道人们总是抱怨工资，但他每周的工资可是35万英镑，而且他并没有真正努力。”

“我希望团队里有一个孩子，他会四处跑动，表现出一些热情。我认为弗雷迪认为他（厄齐尔）太大牌了，不敢拿他下来，因为他只是临时主帅。”

“你必须做出决定。他不应该在队里。埃梅里把他从队里冷藏了至少两个月，然后又反悔，让他重新回到队里，我认为这是导致他垮台的原因之一。”

“他们有很多年轻人在欧罗巴联赛和联赛杯中表现出色，他们在利物浦的比赛中表现出色。但是我认为弗雷迪不愿意面对大名单上的大牌。但如果你想要给人留下深刻的印象，这就是你需要做的。厄齐尔不应该为阿森纳踢球。”