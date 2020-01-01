阿森纳传奇：相较于奥亚尔 我更想枪手签下马竞中场托马斯

一位阿森纳传奇表扬了球队的引援线路，不过他建议在资金有限的情况下，球队应该选择签下马竞中场托马斯。

尼格尔·温特本表示，阿森纳正在采取正确的方法来寻求中场增援，不过如果枪手今夏只能签下一位顶级球员，他要求米克尔·阿尔特塔优先考虑托马斯·帕特伊而不是奥亚尔，

枪手目前正在西班牙和法国寻找自己的中场新援。

马德里竞技的中场球员托马斯已经在阿森纳引援名单上一段时间了，而 22 岁的里昂中场组织核心奥亚尔也在近期成为了枪手心心念念的目标。

其他球队

温特本承认，阿森纳应该抓住任何签下这两位球员的机会。

然而，考虑到北伦敦豪门面对的财政限制，他不相信球队能同时签下这两人，并且认为如果必须做出艰难的选择，球队应该更青睐托马斯，而并非目前只能算是潜力球星的奥亚尔。

这位前枪手后卫告诉 FreeSuperTips:“托马斯和奥亚尔是阿森纳最合适的中场引援目标。”

“有时候，阿森纳在很长一段时期都能很好的完成控球的任务，不过当对手摆大巴的时候，他们很难打破对手的铜墙铁壁。”

“在上周末 2-1 战胜西汉姆的比赛中，阿森纳的表现实际上并不好，但我对结果感到高兴，因为如果是上个赛季的阿森纳，就可能会输掉这场比赛。”

“过去两个赛季我一直在说，阿森纳的阵容需要改变和革新。阿尔特塔已经成为了新主帅，他这个夏天基本解决了球队的防守问题，而现在，他又想通过引进奥亚尔和托马斯，解决球队中场的不足。”

“阿森纳现在有一个大问题，那就是他们有太多中场，在引进新的中场之前，他们可能需要卖掉一些冗杂球员。然而，我很高兴看到像托马斯和奥亚尔这样的球员与阿森纳联系在一起。他们是可以支撑球队中场的不同类型的球员。”

“我真的很喜欢托马斯，因为他在球场内外都是快速、坚实和富有冲击力的那种人。在过去的几次比赛中，阿森纳因为惧怕对手的防守反击而无法有效突破对手的防守，而这些正是托马斯所能提供的。”

“他能在关键时带球，有力量和能力突破对手的中场封锁。一旦你像托马斯那样开始用这种方式去过掉对手，你就会能够打开禁区内外的空间。而阿森纳前场球员可以利用这一点，重击对手球队。”

“米克尔·阿尔特塔对他现在的中场不是很满意，看起来他想改变这个位置。”

“阿森纳总是需要很长时间才能完成一笔转会。我们只能再一次等待，不过我并不相信阿森纳有足够的钱同时签下他们两人。”

“此外，当讨论理想的签约时，我们忘记了考虑那些球员是否想加入阿森纳，这是最重要的事情。所以，我们还得等等看，但我更喜欢托马斯。”

根据够力足球此前的报道，阿森纳一直要求马竞将托马斯加入到引进托雷拉的交易中，不过西甲豪门选择了拒绝，并告诫对手，想要引进加纳国脚，只有激活其4600万英镑解约金一道路。

而里昂主席奥拉斯也否认了奥亚尔与阿森纳达成协议的说法，他暗示阿森纳没有足够的财力签下这位天才新星：“站在财政角度上来说，阿森纳和其他所有球队一样，在这方面都不是很理想。奥亚尔如果能仔细考虑一下，他肯定会发现最好的选项是留在这里，继续和我们在一起。”