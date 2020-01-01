阿森纳传奇皮雷斯：我想成为一名教练

这位枪手的偶像已经准备好学习成为一名教练，但是他还不确定他会去哪里执教。

前阿森纳传奇人物皮雷透露了他想在不久的将来成为主教练的愿望。

这位46岁的球员目前还没有被任何一家俱乐部任命为主教练，但是在过去的几个赛季里，他一直都给阿森纳提供帮助。

在接受摩洛哥记者Zineb El Houari的采访时，皮雷斯解释称，他已经准备好成为一名主教练，并渴望能够在西班牙学习。

其他球队

皮雷斯表示:“有些球员在退役后已经做出了成为教练、体育总监或顾问的决定。”

“但是，我认为教练是一份好工作，即使每天都很辛苦。我想在未来的几年里，我将决定去考教练证书。我打算在西班牙完成这一切。”

“我不能说我将执教哪支球队。老实说，我无法选择。当你是一个教练的时候，你不知道你要去哪里。”

“让我给你举个例子，萨布里·拉穆奇，他在诺丁汉森林的冠军联赛中非常开心。教练把自己放在市场上，然后根据他收到的建议进行分析。

“我可以告诉你我愿意执教阿森纳，梅斯，兰斯，马赛或者比利亚雷亚尔，但是我不决定，现在的情况是复杂的。”

皮雷斯在2000年前往北伦敦之前，曾在自己的祖国法国效力于法甲球队梅斯和马赛。

在他的同胞温格担任教练期间，皮雷斯在枪手的6个赛季中赢得了2个英超冠军和2个足总杯。

皮雷斯在离开阿森纳后在西甲的比利亚雷亚尔度过了四年时间，之后在阿斯顿维拉度过了一段短暂的职业生涯。

在国家队层面，皮雷斯赢得了1998年世界杯和2000年法国队的欧洲杯冠军，总共出场79次。