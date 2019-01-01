阿森纳传奇人物重返足坛 将在国际足联任职

这位前枪手主帅将在国际足球管理机构担任技术方面的工作，但很可能在未来获得一份管理层面的工作。

温格即将以国际足联(FIFA)的技术角色重返足坛。

这位前阿森纳主帅自2018年5月结束了在北伦敦球队21年的执教生涯以来，一直处于失业状态。

但有消息人士向够力足球杂志证实，在与国际足球管理机构进行了长时间的谈判后，他将很快被确认在国际足联担任新的职务。

温格将接手博班的许多职责，后者于今年5月辞去了国际足联副秘书长的职务，成为AC米兰新任首席足球官。

但有人告诉够力足球，随着足球事业的发展，法国人将有更多的自由来定义自己的工作，国际足联也希望利用他丰富的教练经验和知识，继续在世界各地努力发展足球运动。

然而，温格会在这个位置上呆多久还有待观察，这位69岁的老帅在最近几周承认，他仍然计划在未来重返管理层——甚至有可能在2022年卡塔尔世界杯上重返管理层。

“我可以想象自己在为一个团队工作。”他说。

“我将有足够的时间和距离来完成我的上一份工作，我不会反对。”

“我必须说，我一直想去世界杯，因为我觉得这是一个教练最向往的工作，和世界上最好的足球运动员一起比赛。”

“希望三年后，你能在卡塔尔见到我，但愿我好运。”

自从温格在2017-18赛季末最后一次执教阿森纳以来，他已经被提供了许多重返赛场的机会。

但他说，在英超呆了20年之后，他故意决定延长休息时间，给自己充电。

“我对远离足球的生活有点享受，”他说。“我有段时间不愿意再回到那水深火热的氛围之中。”

“今天我仍然不能接受我再也不会坐在板凳上的事实。我想找个中级职位。”

“我想要的是分享我所知道的，以及我在比赛中学到的。

“我想再一次体验竞争的激烈程度。”