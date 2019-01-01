阿森纳不配谈争冠？帕洛尔：争四就满足了

前枪手中场相信，实力上的巨大差距使得枪手本赛季的合理目标只应设定为争取一个欧冠席位。

在接受TalkSport采访时，帕洛尔对阿森纳参与英超争冠的前景表示了担忧。本周六，埃梅里的球队将前往安菲尔德与欧冠冠军一战。

这位前枪手中场说道：“我昨天听有的人说我们可以冲击联赛冠军，但如果要我老实说，他们现在里曼城和利物浦还差得远呢。”

“有多少阿森纳球员希望转投利物浦阵中？”

上赛季，阿森纳仅获得第五名，1分落后于热刺，而他们的北伦敦死敌则成功占据了英超最后一个欧冠席位。

帕洛尔表示本赛季如果能重回前四，他就会感到很高兴，欧冠席位已经是目前俱乐部最能够期待的成就了。

“最重要的是重回欧冠。或许他们可以有更高的排名，但如果他们本赛季能到第四，我也会非常满意了。”

“但他们现在和曼城以及利物浦之间还有很大差距。”

“他们开局不错，拿下了纽卡斯尔，周末面对伯恩利也完成了出色的工作。但真的，他们这两场比赛本来就该赢，所以我也不会忘乎所以。”

这个夏天，酋长球场迎来了包括大卫-路易斯，尼古拉斯-佩佩在内的几位新援。但帕洛尔认为这还不够。

他继续说道：“如果你希望进前四，你就必须买入球员以增加竞争的机会。”

“阿森纳一度看起来并不想引援，这很让人忧心。”

“但最后这对阿森纳来说还算一个体面的转会窗，很多球迷对新赛季的到来感到非常激动。”