阿森纳不配谈争冠？帕洛尔：争四就满足了
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在接受TalkSport采访时，帕洛尔对阿森纳参与英超争冠的前景表示了担忧。本周六，埃梅里的球队将前往安菲尔德与欧冠冠军一战。
这位前枪手中场说道：“我昨天听有的人说我们可以冲击联赛冠军，但如果要我老实说，他们现在里曼城和利物浦还差得远呢。”
“有多少阿森纳球员希望转投利物浦阵中？”
上赛季，阿森纳仅获得第五名，1分落后于热刺，而他们的北伦敦死敌则成功占据了英超最后一个欧冠席位。
帕洛尔表示本赛季如果能重回前四，他就会感到很高兴，欧冠席位已经是目前俱乐部最能够期待的成就了。
“最重要的是重回欧冠。或许他们可以有更高的排名，但如果他们本赛季能到第四，我也会非常满意了。”
“但他们现在和曼城以及利物浦之间还有很大差距。”
“他们开局不错，拿下了纽卡斯尔，周末面对伯恩利也完成了出色的工作。但真的，他们这两场比赛本来就该赢，所以我也不会忘乎所以。”
这个夏天，酋长球场迎来了包括大卫-路易斯，尼古拉斯-佩佩在内的几位新援。但帕洛尔认为这还不够。
他继续说道：“如果你希望进前四，你就必须买入球员以增加竞争的机会。”
“阿森纳一度看起来并不想引援，这很让人忧心。”
“但最后这对阿森纳来说还算一个体面的转会窗，很多球迷对新赛季的到来感到非常激动。”