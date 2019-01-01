阿根廷球星休整完毕 梅西定于三月重返国家队

自从经历了令人失望的2018年世界杯以来，巴塞罗那球星就没有为国家队效力过，但他将在两个月后复出。

据够力足球透露，在离开国家队近9个月后，梅西将在3月22日与委内瑞拉的国际友谊赛中复出。

自从阿根廷在2018年世界杯16强中以3:4负于法国之后，31岁的他就再也没有代表过国家队上场了，非常专注于2018-19赛季的巴塞罗那队中的表现。

一开始人们还怀疑他是否会从国家队退役，但很快就有消息称他可能会在2019年的某个时候再次穿上蓝白条纹球衣。

“我不常和梅西交流，但我们之间有一定的联系。”国家队教练斯卡罗尼去年12月的时候说道。

“我们将争取让他在2019年的时候加入我们，我们有悬而未决的谈判，我们乐观地认为这将是积极的。”

“对我们来说，这很重要。任何教练都愿意将他纳入球队，我比任何人都愿意。”

梅西还没有正式确认他什么时候会再次代表阿根廷出战，但是够力足球现在可以确定他将在明年三月的国际比赛中复出。

在马德里竞技的万达大都会球场，梅西将与委内瑞拉队进行一场友谊赛，他不用飞太远就能再次代表自己的国家队上场比赛。

这位多产的前锋自2005年8月正式亮相国家队以来，已经为国家队出场128次，在阿根廷国家队出场次数最多的球员名单中排名第三，只有马斯切拉诺(147次)和萨内蒂(143次)比他更多。

他以65粒进球位居国家队射手榜首位，比排名第二的巴蒂斯图塔多了11粒，曼城球星阿奎罗以39粒进球位居第三。

梅西的阿根廷队在2014年世界杯以及2007年、2015年和2016年美洲杯的比赛中都获得了亚军的位置，还没有在高级别的国际比赛中获得过重要荣誉。

他希望在今年的巴西举行的美洲杯(Copa America)上为自己的履历上再添一座国际级别的重大奖杯。美洲杯将于6月14日开赛，决赛定于7月7日在里约热内卢球场举行。

与此同时，阿奎罗和迪马利亚也将自世界杯以来首次回到阿根廷国家队。