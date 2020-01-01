阿根廷国家队主帅：劳塔罗在梅西身边踢球能进步更快

阿根廷主教练讨论了这位天才前锋转会到诺坎普的可能性。

莱昂内尔·斯卡罗尼表示，与同胞莱昂内尔·梅西一起踢球对国米球星劳塔罗·马丁内斯来说会更好，因为他与巴塞罗那的关系越来越密切。

劳塔罗在意大利的出色发挥让他成为了巴萨今夏的头号引援目标，从目前的情况来看，这位阿根廷射手极有可能离开梅阿查球场，前往诺坎普球场继续自己的职业生涯。

在2019- 2020赛季因新型冠状病毒疫情而停赛之前，这位阿根廷国脚前锋在所有赛事的31场比赛中攻入了16球。

其他球队

随着人们对劳塔罗未来的猜测越来越多，阿根廷主教练斯卡罗尼谈到了这位22岁的手下。

“如果他和梅西一起踢球，毫无疑问，他会变得更好。除此之外，他将不得不为自己的位置而战，就像他在国际米兰那样。”斯卡罗尼告诉TyC Sports。

“我们必须保持冷静。如果他更换了俱乐部，也许他不会成为毫无疑问的首发，但这并不会影响到阿根廷国家队，只要他拥有足够的出场时间来保持状态。”

“他前途无量，但仍有很多东西需要去学习和贡献。”

国米前主席莫拉蒂暗示劳塔罗可能想离开蓝黑军团，俱乐部必须采取行动努力留住他。

莫拉蒂对Sportmediaset说:“你不能容忍一个想去其他地方的球员在球队。”

“如果球员想去其他地方展示自己了，那强留也是留不住的，他会一直拥有这样的冲动。”

“国米想留住他，他是以为潜力非凡的球员，不过做出最终决定的还是球员本人，在我看来，其实他在国米的日子还不错，没有理由去改换门庭。”

“除此之外，这笔交易能否发生还将取决于巴萨提供的报价。不过我必须承认，能够与梅西成为队友确实是一种激励。”

然而，国际米兰体育总监皮耶罗·奥西利奥坚称，国际米兰不会以低于1.11亿欧元解约金条款的价格卖掉这位重要球员，而巴萨方面显然无法拿出这样一笔巨款，他们正在努力寻求将一些球员加入到交易中。

“就马丁内斯而言，他离开国米的唯一方法就是支付他的解约金条款，”奥西利奥告诉意大利天空电视台。“每个人都知道的条款——没有必要隐藏——它是苛刻的，因为其既有最后期限，也有必须严格遵守的承诺。”

“这一条款将在7月初到期，所以它不会持续很长时间。这是目前唯一可能将劳塔罗从国米带走的方法。”