阿根廷名宿：梅西缺乏领导力 他无法在逆境中展现自己

这位阿根廷门将批评了自己的同胞，他认为梅西缺乏领导力，无法在逆境中带领球队前进。

莱昂内尔·梅西也许是六次金球奖得主，是历史上最伟大的球员之一，但克劳迪奥·卡尼吉亚却指责他的阿根廷同胞缺乏领导力，在逆境中只会陷入挣扎。

这位巴萨超级球星在他令人惊叹的职业生涯中经常驳斥着这种说法。

他用自己的表现改写了巴萨和足坛的历史，在俱乐部进球634个，在国家队打入了70粒。

其他球队

梅西一直是巴萨和蓝白军团的护身符，帮助诺坎普赢得了令人羡慕的一系列重要荣誉——包括10个西甲冠军和4个欧冠冠军。

他仍在等待随阿根廷队夺得首个顶级赛事的冠军，美洲杯和2022年世界杯为他提供了纠正错误的机会。

然而，卡尼吉亚暗示，33岁的他可能很难将其他球员聚集在自己身边。

这位前阿根廷国脚声称，当梅西意识到他的对手比他所代表的球队更好时，他的注意力和影响力就会下降。

在欧冠四分之一决赛中，巴萨以2比8的比分惨败给了拜仁慕尼黑，这让这位南美球员在2019-20赛季的比赛中表现出了沮丧的样子，他也表达了想要离开的愿望。

卡尼吉亚在接受Canal 26采访时谈到了自己的这位同胞:“也许梅西缺乏领导力，当他的球队表现不好时，他就会一蹶不振。”

“梅西很负责任，很明显他很有个性，我不知道在巴萨会发生什么，但我总是说，这对他来说很艰难，当他看到自己的球队不比对方强时，他就会感到痛苦。”

“当他走上球场，看到他的球队没有优势，赢球不是那么容易，他会感觉不好受。他无法在秘境中奋斗。”

梅西暂时搁置了离开诺坎普的想法，他在接受够力足球的独家采访中透露了他想留在诺坎普的计划，而卡尼吉亚认为梅西绝对没有任何离开加泰罗尼亚的可能性。

他补充道:“梅西的顾问们表现得很糟糕，他们告诉梅西可以自由身离队。”

“看起来他的律师搞砸了这一切，很明显，他不会离开巴萨。”

在罗纳德·科曼的带领下，巴萨正在为2020-21赛季做准备，梅西将再次成为巴萨攻击手之一，加泰豪门本赛季的西甲揭幕战将在周日进行，届时他们将对阵比利亚雷亚尔。