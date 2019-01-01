阿根廷出现形势岌岌可危 末轮将力拼卡塔尔

阿根廷在美洲杯赛场上的表现令人失望，球队目前排名小组垫底。若想在末轮比赛中突围，除取胜卡塔尔之外，还要寄希望于其他球队的成绩。

北京时间6月20日，美洲杯小组赛第二轮对决，阿根廷依靠梅西的点球艰难逼平巴拉圭。目前球队出现形势岌岌可危，如果阿根廷想要从小组中突围，需要在最后一轮的小组赛中不输给卡塔尔，同时还要看小组内其他球队的比赛结果。

阿根廷所在的B组两轮战罢，球队仅取得1平1负的成绩，他们与卡塔尔同积1分，以净胜球的劣势排名小组垫底。更糟糕的是，阿根廷无论在攻防两端都没有发挥出应有的水平。两场比赛，球队仅依靠梅西打入1粒点球，反而在防守端被对手攻破球门3次。

另外，阿根廷前锋劳塔罗·马丁内斯在与巴拉圭的下半场比赛中受伤离场。阿根廷今日官方宣布，马丁内斯臀部肌肉受伤，能否出战与卡塔尔的生死战尚未确定，这无疑给进攻乏力的球队锋线又添上了一层阴影。

美洲杯的出线规则为每小组前两名和两个成绩最好的第三名晋级淘汰赛。因此，现如今阿根廷的出线形势极不明朗。面对下一轮的对手卡塔尔，阿根廷至少需要做到保持不败。如果阿根廷无法从卡塔尔身上拿分，那么球队将会以小组垫底的身份就此告别美洲杯。

若阿根廷战胜卡塔尔，而同组的巴拉圭负于已锁定出线的哥伦比亚，阿根廷则会一跃成为小组第二出线。如果巴拉圭能够战胜哥伦比亚，阿根廷则需要与其他小组的球队争夺成绩最佳的小组第三名。

如果阿根廷与卡塔尔打平，球队则需要寄希望于哥伦比亚大比分战胜巴拉圭才能获得小组第三的位置，同时阿根廷还要看其他两个小组第三名球队的成绩。