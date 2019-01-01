阿根廷主帅：球队在美洲杯很幸运还“活着”

在两场比赛仅拿到一分后，阿根廷主帅斯卡罗尼承认球队还没出局“很幸运”。

莱昂内尔·斯卡罗尼承认，在周三1-1战平巴拉圭后，阿根廷“很幸运”还能在美洲杯“活着”。

在贝洛奥里藏特举行的B组比赛中，莱昂内尔·梅西下半场的点球为阿根廷带来一场平局。但阿根廷队也需要门将弗兰科·阿马尼，他扑出了德里斯·冈萨雷斯的点球，为阿根廷队赢得了本届美洲杯的第一分。

斯卡罗尼表示，阿根廷很幸运。他的球队正面临小组赛出局，需要在周日战胜卡塔尔。

“解决办法是我们必须赢。我们很幸运还活着。”他在新闻发布会上说：“我们必须用下半场的方式踢球，但要更加平衡，这样才能控制比赛。”

他补充道:“我们的上半场并不好，我们有时踢得很绝望，我们无法控制比赛或者制造进攻。我们有一个非常清晰的计划，但由于我们不断丢球，我们无法执行。他们第一次进攻就得分了，这给我们带来了很多不确定性。对于像阿根廷这样的球队，感觉总是要赢球，第一个打击很难承受，但我们在半场时向球员们保证，这只是一个进球。”

中场休息时换上的塞尔吉奥·阿圭罗让阿根廷变得更加有威胁，因为这位前锋与梅西和劳塔罗·马丁内斯并肩作战。

但不幸的马丁内斯在第67分钟被替换下场，随后被描述为臀部受伤。

“我不知道这是否是最好的版本(马丁内斯离开之前)，但毫无疑问这是最危险的。”斯卡罗尼说：“塞尔吉奥配合得很好。”

阿根廷仍以1分的成绩垫底，落后于哥伦比亚(6分)、巴拉圭(2分)和卡塔尔(1分)。