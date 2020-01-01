阿根廷主帅：劳塔罗转会巴萨当然很棒 但我不会干预

这位阿根廷国家队主帅承认自己希望看到劳塔罗和梅西在同一家俱乐部踢球，但他也承认这笔交易会很困难，自己也不会去干预。

阿根廷队主教练莱昂内尔·斯卡罗尼希望劳塔罗·马丁内斯能与国家队队友莱昂内尔·梅西在巴塞罗那并肩作战，但他也承认加泰罗尼亚豪门面临着将他从国际米兰挖走的挑战。

巴萨已经把劳塔罗作为他们今年夏天的头号引援目标，他们正在寻找苏亚雷斯的接班人。苏亚雷斯今年1月刚满33岁，他与巴萨的合同即将进入最后一年。

梅西只比苏亚雷斯小5个月，但巴萨相信他可以在接下来的几个赛季里与他的同胞劳塔罗组成富有成效的锋线搭档。

其他球队

根据报道，巴萨正在尝试以低于1.11亿欧元解约金条款的价格签下这名前锋，而拉基蒂奇、比达尔和乌姆蒂蒂可能会作为交易的一部分被送至梅阿查球场。

根据够力足球4月份的报道，巴萨已经装备好向劳塔罗提供一份1000万欧元年薪的合同，以说服这位年轻人离开国际米兰。

甚至有报道称，梅西已经自己的这位同胞有过交流，并告诉他转会加盟巴萨，和自己成为俱乐部队友。截至目前，梅西本赛季在31次出场中，攻入了16粒进球。

斯卡罗尼承认，在他展望2022年卡塔尔世界杯的时候，他对他的两名主力前锋在俱乐部层面上并肩作战的前景感到兴奋，但他警告说，这笔交易的协议还远未完成。

“今天的劳塔罗是一个受欢迎的前锋，每个大球队都想要他。”他告诉RTVE。

“他已经在一支强队中了，这支强队和其他强队的竞争力相当，要把他从国际米兰挖走是非常困难的。”

“如果劳塔罗足够幸运，能和巴萨的梅西这样的队友一起踢球。队伍阿根廷国家队而言，他们在一起踢越多比赛越好。”

“劳塔罗是一个有着不可思议未来的年轻球员。他很坚强，有取得成功的强烈愿望。

“我不想干预这一切，但如果他真的选择转会，我希望他能遭遇优秀的表现。”