阿方索-戴维斯推出虚拟收藏品 进军加密货币市场

这位20岁的加拿大球星已经抓住了快速增长的虚拟收藏品金融市场

拜仁慕尼黑球星阿方索-戴维斯成为最新一位参与使用加密货币买卖数字收藏品的足球运动员。

周二，这位20岁的年轻人通过刚刚推出的币安非替代性虚拟币（NFT）市场发布了虚拟艺术品。这些作品是由插画家杰克-帕金斯创作的，与这位加拿大左后卫在德甲蓬勃发展的足球生涯有关。

戴维斯的限量版虚拟币可以通过购买10美元的礼包获得，分为白金级（世界上仅1份）、金级（世界上仅4份）和银级（世界上49995份）。一旦获得，它们可以通过币安交易所出售。

通过参与每年交易额达到数十亿美元的科技交易，戴维斯正逐步成为一名商人。

这也是一种对双方都有利的品牌策略，因为他为币安最近推出的非功能性产品市场增添了明星效应，同时也将自己的角色与一个热门话题联系在一起。

戴维斯在该产品首次发布时的新闻稿中说道：“看到加密技术多年来的发展，我感到它正在通过NFT改变足球，并为粉丝提供了另一个真正参与到足球中的机会，这是很疯狂的。”

“在足球之外，我一直在关注新技术的变化，以帮助与世界各地的人互动，这只是我数字存在的另一个层面。”

专家们认为数字收藏品（业内称为NFT）是一种现代投资形式，将在未来几年成为主流。有一天，它们可能会像贵金属、古董家具甚至邮票一样，随着年份增长而增值。

NFT有多种形式，从虚拟交易卡到戴维斯准备帮助创作的在线艺术品，它们因为稀缺性和象征意义而被视为有价值。

虽然它们肯定有风险，但与老式收藏相比，它们也有优势。例如，人们可以通过币安等市场即时买卖物品，戴维斯的作品将在这里进行交易，而且它们的品质不会随着时间的推移而下降。

另外，戴维斯的NFT还带有与之相关的现实体验。那份全球独一无二的白金NFT包括一场拜仁比赛的见面会和一件签了名的欧冠球衣。

格列兹曼、皮克和费迪南德都是Sorare的主要支持者，Sorare是一个数字足球卡市场，在过去一年中呈指数级增长。