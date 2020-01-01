阿斯顿维拉2000万镑报价马丁内斯 阿森纳续租谈判陷入僵局

由于无法得到一号门将的承诺，阿森纳门将可能会在今夏转投阿斯顿维拉。

阿森纳正在考虑阿斯顿维拉对埃米利亚诺·马丁内斯的第二份报价。

本周早些时候，英超劲旅向这位28岁的球员提交了一份超过1500万英镑的报价，目前还不知道这份报价是否被接受，而他们在今夏早些时候对马丁内斯的第一次报价被枪手所拒绝。

阿森纳对这位自家替补门将的估价在2000万英镑左右，得益于主力门将莱诺的受伤，阿根廷人在上赛季末期成为了球队的主力门将，并在足总杯的胜利中发挥了关键作用。

其他球队

马丁内斯的首选一直是留在北伦敦，但他知道他需要更多的比赛机会才有可能成为阿根廷的一号门将。

由于德国国脚莱诺的存在，现在还不清楚谁将成为米克尔·阿尔特塔在周六对阵富勒姆的新赛季首场比赛中的首发门将。

马丁内斯参加了两周前在温布利举行的社区盾杯对利物浦的决赛，在常规时间1-1战平后进行的点球大战中，他的表现再度给外界留下了深刻印象。

在那之后，谈到阿根廷人的未来时，阿尔特塔就开始了忸怩作势。

“现在的转会市场有很多猜测。”阿森纳的主教练表示。

“在过去的几个月里，马丁内斯已经证明了自己有能力为俱乐部首发登场，我相信他有能力在未来的比赛中保持这样的状态，他在今天的决赛中证明了这一点。”

“我无法阻止人们对我们的猜测和评论。”

虽然马丁内斯更愿意留在阿森纳成为球队的首发门将，但他对10月5日转会窗口关闭前转会到维拉很感兴趣。

他曾在接受媒体时采访表示：“我的目标是在阿森纳尽可能多地出场，我会和主教练讨论我的未来。不过我不想再坐回替补席，几个月都无法得到出场机会，那时候我会为我的职业生涯做出最佳选择。”

尽管阿森纳将不情愿地考虑出售这名阿根廷门将，不过如果他们收到了一份合适的报价，他们愿意就此放人。与此同时，他们还在讨论与球员进行续约。

根据够力足球了解到的情况，北伦敦豪门提出的条件要比阿斯顿维拉提供的待遇低很多，而且他们还愿意向这位阿根廷门将提供下赛季的首发门将位置。

阿森纳现在必须对马丁内斯的未来做出决定，阿根廷人目前已经在枪手效力超过十年。

阿尔特塔不会允许他在没有替代者的情况下离开。布伦特福德的一号门将大卫·拉亚可能会成为他的替代者，不过这家英冠球队并不愿意轻易放走这位24岁的西班牙人。