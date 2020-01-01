阿拉巴：莱万是最佳前锋 配得上与梅西C罗并列

足球史上最重要的个人奖项一直由这两位明星占据，但这名后卫认为他的队友的时代可能终于到来了。

拜仁慕尼黑的大卫·阿拉巴相信罗伯特·莱万多夫斯基应该被列入金球奖得主莱昂内尔·梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的同一级别，因为波兰国脚在德国3-0战胜切尔西的冠军联赛中再次大出风头。

莱万多夫斯基在斯坦福桥打进一球，并为格纳布里送出两次助攻，这让兰帕德的蓝军几乎不可能完成逆转首回合落后的任务，这名前锋也追平了C·罗纳尔多创造的纪录。

随着31岁的莱万多斯基本赛季在欧冠联赛的七场比赛中攻入11球，阿拉巴认为莱万多斯基应该被列为足球史上最出色的球员之一。

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“是的，我想是的。”这位奥地利人被问及他的队友是否可以与梅西和C·罗纳尔多相比。

“他是一个世界级的球员和前锋。我们都知道他能进球，今天他通过助攻展现了自己的另一面。我们知道他对我们很重要，我们很感激他能加入我们的阵容。”

“他每个周末都有表现——他是世界上最好的前锋之一，也许是世界上最好的前锋。他几乎每场比赛都有进球，当然，我认为他应该位列顶尖，和那些家伙一起被谈论。”

当被问及现在是否该是波兰人赢得金球奖的时候，阿拉巴补充道：“我希望如此，这是他应得的。我看到他每天都很努力地工作。他配得上。”

由于切尔西在主场遭遇了他们历史上最糟糕的惨败，拜仁认为他们已经进入四分之一决赛是可以理解的，但这名后卫明确表示还有很多工作要做。

“我们不是这么想的。”阿拉巴补充道：“还有第二场比赛，我们还得打第二场。我们在第一场比赛中做得很好，我们知道这一点，但在足球中任何事情都有可能发生。”

“我们必须相信自己，但离决赛还有很长的路要走。我们还有一场对切尔西的比赛，我们必须赢球才能晋级。我们将会看到。我们要一场一场地踢。”