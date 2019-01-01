阿拉巴：没有谁是不可战胜的 我仁要拿三冠王

拜仁后卫大卫·阿拉巴表示，尽管拜仁慕尼黑落后多特蒙德6分，但他们本赛季仍然有机会赢得三冠王。

大卫·阿拉巴表示拜仁慕尼黑希望能够重现2013年三冠王的辉煌，并在欧冠联赛中战胜利物浦。

拜仁已经从糟糕的开局中恢复过来，在1月18日对阵霍芬海姆的德甲联赛赛前，他们落后多特蒙德排名第二。

尼科·科瓦奇的球队将于2月19日前往安菲尔德，在欧冠16强比赛中对阵利物浦，紧接着他们将在那个周末面对柏林赫塔。奥地利后卫阿拉巴表示，俱乐部的目标是三冠王。

26岁的阿拉巴是2012-13赛季拜仁夺得德甲、德国杯和欧冠冠军的一员，他说本赛季再次夺得三冠王并非不可能。

“三冠王是我们的梦想！”阿拉巴告诉《图片报》：“我们当然希望实现它。”

“我想在国家队和拜仁都取得成功。”

上周四，利物浦在曼城的阿提哈德球场以1比2负于对手，这是他们本赛季在英超联赛中的首次失利，而拜仁在2018-19赛季至今已经输掉了三场德甲比赛。

在前往默西塞德郡对阵克洛普的球队之前还有六场比赛，阿拉巴给自己灌了一口毒奶。

他补充说:“没有谁是不可战胜的，在足球中很多事情都是可能的。我们经常看到这种情况。”

“现在我们必须做好准备。保持健康和全力以赴是很重要的。”