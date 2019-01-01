阿拉巴伤缺3周 恐缺席客场挑战热刺的欧冠比赛

尼科·科瓦奇透露了奥地利左后卫将伤缺多久。

拜仁慕尼黑主教练尼科·科瓦奇证实，大卫·阿拉巴将因周六的大腿拉伤问题缺阵三周。

奥地利国脚阿拉巴在红牛球场热身时左腿受伤，被迫缺席了德甲战平莱比锡的比赛。

科瓦奇的时间表可能会让这名左后卫在10月的国际比赛日之后才能上场。

他将缺席周三主场迎战贝尔格莱德红星队的比赛，并有可能缺席下个月初做客托特纳姆热刺的欧冠第二场小组赛。

科瓦奇说：“大卫将缺阵两周，最多三周。”

“很明显，大卫对我们来说是一个非常重要的球员。不幸的是，他将缺阵几周，但卢卡斯·埃尔南德斯在那个位置上赢得过世界杯冠军。”

“他对左后卫的诠释和大卫不同，但他做得很好。”

“阿方索(戴维斯)可以打这个位置，这就是为什么我们让他踢了与莱比锡的比赛。他没有打左后卫的位置，但是我们派他上场，这样他就可以和卢卡斯一起踢球了。明天是欧冠比赛，可能会有点不同。”

有一个人可能从阿拉巴的受伤中受益，那就是杰罗姆·博阿滕。

这位在转会窗口期间与转会离开的传闻联系在一起的中卫在对阵莱比锡的比赛前，在接到通知后进入首发阵容，给科瓦奇留下了深刻的印象。

“关于博阿滕，我一直在说同样的话——他是球队的一员，作为球队的一员，我像对待其他人一样对待他。”拜仁主帅说。

“每个人都有在这里踢球的权利。杰罗姆在过去的几周并没有打很多比赛，但是在周六，他必须从第一时间打到最后，那是顶级表现。我想强调这一点。”

“当然，我有很多非常优秀的球员。这是他在德甲的第一场比赛，他踢满了90分钟。这和那些一周打一两场比赛的球员的节奏不同。

“我们得看看他是如何应对的。我和他在一起很开心，他会得到上场的机会，这就是我能说的。”