阿拉巴亲吻皇马队徽惹争议 博阿滕：球迷们不用大惊小怪

这位奥地利国脚在亮相仪式上被拍到亲吻新东家的队徽，这在德国引起了争议

博阿滕为自己的前拜仁队友阿拉巴辩护，此前阿拉巴因亲吻皇马徽章而受到批评。

阿拉巴今年自由转会加盟皇马，他在亮相仪式上被拍到亲吻队服上的队徽。

拜仁主席海纳表示，看到这位奥地利国脚在效力拜仁13年，赢得10次德甲冠军和2次欧冠冠军之后做出这样的举动，让自己感到惊讶。

但博阿滕敦促球迷们保持冷静，并表示阿拉巴的行为可能不是有意的。

博阿滕告诉Sport1：:“每个人都知道拜仁对阿拉巴来说有多重要，他这么做是由当时的情况决定的，也可能是摄影师让他这么做的。我们不知道内情。”

“他百分之百没有恶意。大家不必为此大惊小怪。

“对我来说，里昂现在是我的新俱乐部，但我永远不会忘记我在拜仁呆了10年。”

“对我来说，一切都要从头开始，但你不必做得太过火。我希望我能在这里有所发展，希望我能在俱乐部取得成功。我对俱乐部的认同感是很重要的。”

博阿滕也是在今夏合同到期后离开拜仁，此前他已经为球队效力了10年。但他表示自己对离开并不感到伤心，同时很期待在里昂开启职业生涯的新篇章。

“我期待着在里昂踢球，迎接新的挑战。对于一个球员来说，我在拜仁的日子是一个漫长而美丽的篇章，但我经常强调，我想要迎接新的挑战。”

“我说的是我可以想象自己和拜仁续约，但结果并未如愿，所以我很快就走出来了。”

“和弗里克合作的最后两年非常出色，我们赢得了欧冠，我很高兴自己得到了这样的机会，也为球队的成功感到开心，只有足球才能谱写这样的故事。”