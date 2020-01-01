阿扎尔转会皇马就是警示 萨拉赫应该留在红军

这位红军球星的一位国家队队友谈起这名多产的球员再次与转会联系在一起时表示，这已经是“世界上最好的球队之一”了。

默罕默德·萨拉赫应该留在“世界上最好的球队之一”——利物浦，他的埃及队友默罕默德·埃尔内尼说，伊甸·阿扎尔加盟皇马就是一个很好的警示。

转会到西班牙一直是围绕在红军前锋身上的一个讨论话题。

其他球队

自从2017年来到安菲尔德后，萨拉赫已经成为了一名高产球员，据说伯纳乌的球员们很想让他成为他们的下一个“银河战舰”。

尽管如此，利物浦还是与这位关键球员签下了一份长期合同，并继续追逐奖杯。

英超联赛的冠军已经在红军触手可及的范围内了，冠军联赛、欧洲超级杯和世俱杯的成功已经被品尝过了。

考虑到过去、现在和未来取得的成就，埃尔内尼认为，这名杰出的同胞没有设法离开默西塞德郡的理由

这名阿森纳中场目前正租借在费内巴切，他告诉贝因体育：“对我来说，他现在在世界上最好的球队之一踢球。”

“他是利物浦的超级巨星。如果我是他，我会留在利物浦。”

埃尔内尼还指出，离开英超豪门去到西甲豪门，情况并不总是更好。

前切尔西球星阿扎尔在2019年夏天完成了转会，但是比利时国脚在西班牙的状态和体能都很糟糕。

“你可以看到阿扎尔在离开切尔西后去到皇马后的苦苦挣扎。”埃尔内尼补充道。

“当然，皇马比利物浦大，巴塞罗那比利物浦大。”

“但是他在现在的俱乐部已经很稳定了，而这支利物浦是最好的。”

“我不知道他心里在想什么，但我绝对会留在利物浦。”

“利物浦球迷喜欢他。他的进球。他将成为利物浦的伟大球员，我认为这是完美的。”

拥有PFA年度最佳球员奖和两座英超金靴的萨拉赫本赛季继续在利物浦留下深刻印象，并在他的非凡进球纪录上再添加了19球。