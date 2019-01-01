阿扎尔：若能带姆巴佩来皇马 定必尽力而为

这名来自巴黎圣日耳曼的球星一直与伯纳乌联系在一起，他的潜在未来队友希望看到这一切发生。

埃登·阿扎尔说他很高兴有机会在皇家马德里和基利安·姆巴佩一起踢球，他相信这位法国国脚有潜力成为足球历史上最杰出的球员之一。

这位球星已经多次与皇马联系在一起，主教练齐达内最近透露姆巴佩的梦想是有一天为西班牙豪门效力。

这番话让巴黎圣日耳曼的体育主管莱昂纳多很是沮丧，他希望能够淡化围绕这名球员的转会传闻。

这并没有阻止姆巴佩的名字经常和皇马的名字一起被提及，而阿扎尔也在谈论姆巴佩未来转会到伯纳乌的可能性。

“他很有天赋。几年后，他肯定会成为世界上最好的球员。很多球员都有这个头衔。但如果他继续这样下去，他将成为历史上最杰出的球员之一。足球运动员总是梦想和最好的球员一起踢球。如果明天我能把基利安带到皇马，我会努力的。但我不仅不是做决定的人，我想也没有人会问我的意见。”

阿扎尔还认为他现在的皇马队友卡里姆·本泽马足够好，可以被召回法国队。

阿扎尔拒绝谈论本泽马被国家队排除在外的原因，但他相信有了他的加入法国队会更强大。

“法国队的本泽马？啊，这些是法国的问题。对我来说，我只能通过表现来判断。在足球领域，卡里姆不被征召不正常的。”阿扎尔补充道：“我这么说不是为了取悦他，也不是因为他是我的搭档。卡里姆是目前最好的前锋。他能进球，他为世界上最好的俱乐部效力。没有卡里姆，法国队已经很强大了。有了他，他们会更加幸福。（尽管）对我们比利时人来说，（法国）没有本泽马更好。”