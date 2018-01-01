阿扎尔离队不用怕 普利西奇已同意加盟切尔西

虽然有着失去阿扎尔的可能性，但切尔西球迷大可放心，多特蒙德的美国天才小将普利西奇已经对蓝军说了“Yes”。

根据德国权威媒体《图片报》的最新报道，效力于多特蒙德美国国脚克里斯蒂安·普利西奇已经同意在明夏离开伊杜纳信号公园加盟切尔西。

由于遭遇了肌肉伤病，本赛季至今，普利西奇只代表多特蒙德在联赛中首发5次，替补6次，贡献了1球2助攻。与锋芒毕露的帕科、桑乔以及老大哥罗伊斯相比，要逊色不少。不过年龄代表着无限可能性，为了得到这位年仅20岁的天才，切尔西并不会畏手畏脚，甚至愿意在在明夏直接掏出5000万欧元巨款并送出球队的未来之星奥多伊。

自2015-16赛季升入一线队以来，普利西奇总共代表大黄蜂在各项赛事中出场了115次，斩获15球24助攻，这样的成绩让他在同龄人中鹤立鸡群。

除了右边锋，普利西奇还能胜任右边锋、中锋、前腰、右中前卫甚至是右后卫的位置，正是得益于自己的位置多样性，这位后起之秀才能在欧洲赛场如鱼得水。

除此之外，这位年轻的美国国脚还拥有着极为出色的速度、阅读比赛、传切组织以及无球跑动等能力。虽然司职边锋，但普利西奇在防守上的作用也不可小觑。

除了切尔西，对普利西奇高兴的还有曼联、利物浦以及拜仁等豪门，尤其是前面两家拥有美国老板的俱乐部，他们期待凭借这位美利坚足坛力捧的超级新星，进一步开大球队的美国市场。

目前唯一的疑问是普利西奇是一月份还是明夏离开，此前多特CEO佐尔克曾暗示如果收到一份5000万欧元左右的报价，球队愿意在一月份放球员离开。

前往英超踢球是这位美国国脚一直以来的梦想，即使并非加盟自己儿时心爱的曼联，对普利西奇也有着重大意义。