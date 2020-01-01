阿扎尔确认腿骨骨折 或影响六月欧洲杯出战

皇马方面已经确认，在周六与莱万特的比赛中受伤的阿扎尔，被诊断为右腿腓骨骨折。

此前阿扎尔就在欧冠小组赛对阵大巴黎的比赛中受伤，一直伤缺至上轮与塞尔塔的西甲比赛才刚刚伤愈复出。

而就在本轮0-1不敌莱万特的比赛进行到第60分钟时，阿扎尔在参与回防时被对方球员从身后放倒。第67分钟，已经无法坚持比赛的阿扎尔被小维尼休斯换下。

皇马今天给出的声明中写到：“阿扎尔被皇马医疗部门诊断为右腿腓骨远端骨折。他的康复情况还有待进一步评估。”

其他球队

虽然是球场上的常见伤，但由于康复时间一般需要3到4个月，这位前切尔西球星可能会错过这个夏天即将举办的欧洲杯赛事。

皇马主帅齐达内在赛后向媒体表示：“我认为这是对他上一次受伤的地方的二次打击，这看起来不太妙。”

自从去年夏天从切尔西转会来到伯纳乌之后，阿扎尔就始终难以摆脱伤病困扰。本赛季至今，他仅为皇马出战过10场西甲比赛，这也在一定程度上影响了皇马的攻击线强度。

下周三，皇马将与曼城进行欧冠16强首回合较量。而周日，他们还将坐镇主场，迎来与巴萨的次回合国家德比。这场比赛对于皇马的夺冠大业而言非常关键，他们在过去两场比赛均未能获胜，目前已经落后于领跑积分榜的巴萨2分。

迪亚兹和阿森西奥在周中的欧冠比赛中可能都无法上场，不过贝尔和约维奇有望回归球队。