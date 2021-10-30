阿扎尔的皇马生涯是否即将结束？1.4亿欧元标王在安切洛蒂手下成为拉拉队长

这名组织核心陷入了一个恶性循环，他需要上场时间来找回自己的状态，但他需要好状态才能获得上场时间。

上周末，巴斯克斯在对阵巴萨的比赛中攻入第二粒进球，阿扎尔的庆祝让一些皇马球迷喜出望外。

其他人则为他从身价1.4亿欧元的明星球星转变为光荣的啦啦队长而惋惜。

安切洛蒂属于后者。

这位皇马主帅在赛季开始时给了阿扎尔鞭策，看到了一些坚实的表现，但现在维尼休斯已经把比利时人挤上了替补席。

这位巴西边锋在皇马的左路表现出色，发挥着巨大的潜力。同时，阿扎德则浪费了他在皇马的机会。

伤病一直困扰着这位前切尔西前锋，但他目前并没有受伤，安切洛蒂在周三与奥萨苏纳的平局中明确了这一点。

他说道：“他已经准备好上场了，但问题是我更喜欢另一个球员，”

这是一个典型的恶性循环。对于阿扎尔来说，他需要出场机会来恢复状态。而对安切洛蒂来说，阿扎尔需要展现出出色状态，才能赢得上场时间。

安切洛蒂在对奥萨苏纳的比赛中让阿扎尔替补出场，但30岁的阿扎尔无法撕开巴斯克人紧密的防线。

这样的比赛本应让阿扎尔发挥至关重要的作用，但现实恰恰相反，他表现得像一个幽灵。

西班牙《马卡报》抱怨道：“令人震惊的是，替补登场8分钟后，阿扎尔才触到球，他的第一个动作是传中，然后直接打在一名后卫的腿上，没有对奥萨苏纳后防线造成威胁。”

“对于一个曾经独自掌控英超比赛并以一己之力赢得比赛的球员来说，在25分钟的替补出场时间中，阿扎尔只触球8次，这令人吃惊。”

他为皇马出战的52场比赛中，大部分都同样令人失望。他只打进5球，平均每10.4场比赛才能进1球，而在切尔西，他在352场比赛中攻入110个进球，平均每3.2场进1球。

当时，他被认为能在未来成为世界上最好的球员之一，但现在，阿扎尔已经倒退。

皇马在2019年签下了他，当时他与切尔西的合同只剩下一年，这些年皇马一直致力于引进更年轻、更有天赋的球员，而不是已经成名的超级球星，因此签下阿扎尔，可以说是对俱乐部引援政策的一次失败突破。

阿扎尔目前是皇马队内薪水第二高的球员，西班牙《先锋报》评论道：“他上场的每一分钟，都花费皇马巨额的资金。”

一些责任需要球员承担，他刚来的时候身体不健康，体重过重，似乎签约皇马是他职业生涯的最后一次转会，他的目的似乎是养老，而不是迎接最具挑战性的篇章的开始。

阿扎尔状态下降的部分原因还在于他的同胞托马斯-穆尼耶。2019年11月，穆尼耶笨拙的铲球让阿扎尔在身体和精神上都受到了伤害，脚踝受伤，那次受伤一直持续到现在还未完全痊愈。

皇马主席弗洛伦蒂诺签下了阿扎尔，希望用他取代C罗，但是对于弗洛伦蒂诺和阿扎尔来说，这次由美梦变成的噩梦即将结束，越来越多的人猜测阿扎尔可能会在冬季转会窗口离开。

不出所料的是，纽卡斯尔和切尔西都和这名球员联系在了一起，尽管阿扎尔似乎不大可能回到斯坦福桥。

前皇马前锋莫伦特斯说道：“皇马已经等了他两年的时间，来让他达到他的最高水平。今年，俱乐部、球迷和他的队友都期待阿扎尔表现出最好的状态，但他并没有以最好的方式开始赛季，皇家马德里可能不得不决定不再等待了。”

或许阿扎尔会在对阵埃尔切的比赛中首发，让维尼修斯轮休。但留给阿扎尔拯救自己皇马生涯的时间不多了，因为俱乐部想在明夏引进姆巴佩。

来自巴黎的穆尼耶是阿扎尔在皇马失败的部分原因，而现在皇马已经准备好从这个对手那里挖来一位不世出的天才，以完成报仇。