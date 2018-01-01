阿扎尔的未来悬而未决 萨里：俱乐部该做决定了

这位比利时边锋的长远未来一直是人们猜测的焦点，蓝军教练说现在是时候解决这个问题了。

萨里认为现在是切尔西决定哈扎尔在俱乐部未来的时候了。

关于这位比利时国脚转会皇马的传闻一直存在，这位边锋最近拒绝透露他是否会长期效力切尔西，是否会延长下赛季结束后到期的与蓝军的合同。

哈扎尔表示，在周三切尔西2:1战胜沃特福德的比赛中攻入两球后，他“只是专注于球场”。这位27岁的球员在过去的四场比赛中已经攻入四球。

在切尔西与水晶宫的赛前新闻发布会上，当被问及哈扎尔是否还会留在俱乐部时，萨里说:“我不知道，但是时候做出决定了。”

“我是教练。我不是主席，我不是负责转会市场的官员，我只是教练。我只想和他谈谈球场上的位置。”

“我认为我们必须解决这个问题。”

哈扎尔作为一个假9号在中场发挥得很好。但是，尽管他最近状态惊人，这位前里尔球员仍然坚持他更喜欢的位置是在边路。

萨里继续面对记者关于将他移到中间位置的决定的提问，但他认为利用哈扎尔的灵活性来扮演这两个角色没有问题。

“他可以作为边锋踢球。他能够在球场的中路踢球。”萨里解释道，“我对他在这个位置上的表现非常满意，因为他很进球能力很强，并且为队友们打开了空间。他能够和队友们一起踢球。我很高兴他在这个位置上，但是他仍然可以作为边锋踢球。”

“他是一个伟大的球员。我认为这是切尔西历史上最重要的球员之一，所以我很有信心他能够从中路打进更多进球。”

“我不知道他更喜欢打边锋还是前锋。但是如果他能像上一场比赛那样打中锋，那么对我来说把他放到中锋位置也不是问题。”

“我看不出这个角色有什么不妥。他打了4场假9号，进了3个球，还有3次助攻。所以我看不到问题所在。”

一名不会随队前往水晶宫客场之旅，而更可能加入南安普敦之旅和足总杯对阵诺丁汉森林的比赛的球员是佩德罗。

萨里说:“佩德罗的腿筋受伤了，我想他将不得不休息10天左右。”