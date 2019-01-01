阿扎尔痴心等皇马 两拒切尔西续约合同

比利时足球专家克里斯托-泰吕尔（Kristof Terreur）透露，阿扎尔已经两次拒绝切尔西提供的续约合同，他仍在等待来自皇马的报价。

阿扎尔在采访中一再表示自己和家人非常享受伦敦的生活，但他却拒绝将未来许诺给斯坦福桥。

根据比利时《最新消息报》的著名记者克里斯托-泰吕尔（Kristof Terreur）报道，阿扎尔已经两度拒绝了切尔西方面提供的续约合同。

“截止目前，他已经拒绝了切尔西提供的两份续约合同，他不想现在就续约。这意味着他在等待一些事情的发生，而这也是唯一的事情，那就是皇马，”泰吕尔说。

“据我所知，皇马仍对阿扎尔有浓厚兴趣，但他们还未做出实际行动。目前他们也没有和阿扎尔在个人方面达成一致，更没有和切尔西俱乐部达成一致。他们去年夏天曾经电话沟通过，但目前的转会窗口还没有这样做。”

“去年夏天皇马致电切尔西，当时格拉诺夫斯卡娅表示阿扎尔是非卖品，但本赛季皇马可能会再次做出尝试。”

阿扎尔自2012年加盟切尔西后就成为球队的核心，他也成为带领球队前进的领袖球员。本赛季开始以来，他在出场的21场英超联赛中，打入10粒进球，奉献10次助攻。

皇马并不是唯一对阿扎尔感兴趣的俱乐部，不过这位两次英超冠军获得者并不想这么早就回到法国赛场并加盟巴黎圣日耳曼。

泰吕尔补充说：“对阿扎尔来说情况很简单，要么留队，要么去皇马。他没有考虑过巴黎，如果回到法甲，他只会再为里尔效力。”

“我认为他在未来会推动前往伯纳乌的转会，但这也要取决于皇马的意向。”