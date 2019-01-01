阿扎尔：比利时更强大了 我们无疑是热门之一

比利时的明星边锋说，他们应该是明年夏天最热门的球队之一。

埃登·哈扎德相信，比利时在2020年欧洲杯上的表现将比以往任何时候都更加强劲，他们必须在2018年世界杯夺得季军的基础上取得进步。

罗伯托·马丁内斯的球队在9场欧洲杯预选赛后保持全胜。欧洲红魔在去年的世界杯中排名第三，在国际足联的排名中位居榜首，他们仍然是国际足球的顶级球队之一。

而阿扎尔认为，他们为下一届重大赛事做了更好的准备，因为比利时的黄金一代希望最终拿到一座国家队奖杯。

“我们比世界杯多了两年的经验，多了两年和教练一起的经验。”皇家马德里球星阿扎尔说：“我们更了解对方，我们有年轻的球员……我认为我们更强大。我们的赢球心态已经得到了发展，这在2016年欧洲杯和2018年世界杯上表现得并不足够。但如果我们在欧洲杯上只排名第四，我们的实力就会下降。”

比利时与英格兰、西班牙、法国和德国一样，已经被吹捧为2020年欧洲杯的潜在赢家。

阿扎尔说，他们应该被列入这一行列，在2018年俄罗斯世界杯上失利后，他们在整个预选赛中都证明了自己。

“毫无疑问，我们是最热门的球队之一。”阿扎尔补充道：“但我们并不孤单。法国、意大利、西班牙、英格兰也是劲敌。”

在国际比赛日之后，阿扎尔将回到皇家马德里与皇家社会进行一场比赛，之后将在主场与巴黎圣日耳曼进行一场至关重要的欧冠比赛。