阿扎尔本轮西甲可复出 齐达内拒谈曼城禁令

根据皇马主帅齐达内的说法，阿扎尔已经100%康复，可以在本周末的西甲联赛为球队出战。

自去年11月2-2战平大巴黎的欧冠比赛中受伤后，阿扎尔就一直缺席至今。

皇马在去年夏天花费1个亿从切尔西签下了比利时国脚，不过同样因为伤病原因，他直到9月才完成了自己在白衣军团的首秀。本赛季他共为球队出场13次，但仅有1球入账。

不过本周，阿扎尔已经恢复了正常的随队训练。皇马主帅齐达内也确认了这位攻击性中场即将复出的消息。

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在周六主场迎战塞尔塔的赛前新闻发布会上，齐达内说道：“我们都知道阿扎尔的重要性以及我们为什么会签下这名球员。他是位伟大的球员。我们很高兴他能够回到队伍当中。”

“他已经三个月没有踢球了，所以这并不容易。这也要取决于比赛本身和比赛的节奏，但从身体状态上来说，他已经完全康复了，可以为我们出战。”

“我们很清楚他能为我们提供怎样的帮助。我们必须给他时间，这也是我们为什么会在确定他100%健康后才决定让他复出。他已经为明天的比赛做好了准备。”

皇马在本轮西甲比赛前，已经3分领先于他们最大的争冠对手巴萨。不过再下一周，他们还需要面对欧冠淘汰赛与大巴黎的比赛。

为了应付双线作战的压力，齐达内一直在对阵容进行轮换。对于下个月的球队计划，法国人继续说道：“最重要的比赛就是明天的比赛，之后我们也只会计划接下来一周的事情。”

“下个月我们会有很多重要比赛，每一场我们都必须倾尽全力，因为他们都非常关键。”

“我们迄今为止都做得很好，如果我们希望在赛季末赢得一些重要荣誉，我们就必须继续这种势头。我们很清楚局势，每场比赛都很艰苦，但我们已经准备好迎接挑战。”

就在昨天，皇马欧冠淘汰赛的对手曼城遭遇了重大危机。这家英格兰豪门因为违反财政公平而被欧足联禁止参加未来两个赛季的欧冠比赛。如果上诉失败，曼城势必会在这个赛季全力以赴争夺欧冠冠军。

齐达内也被问到对于这一处罚的看法。皇马主帅补充道：“我不是很清楚发生了什么。我只能说一些和足球有关，和我们要打的比赛有关的内容。”

“他们是一支非常强大的队伍，极具竞争力，这点是不会改变的。但现在，我只专注于我们明天的比赛。”

“不管他们处在什么样的情况下，他们都是一支顶级球队，和他们的欧冠比赛都会是场恶战。”

“关于禁令，我没办法说些什么，这不是我的工作。”