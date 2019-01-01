阿扎尔暗示告别切尔西：我想这是再见了

在欧联杯决赛梅开二度后，比利时球星阿扎尔似乎已经确认了他将离开斯坦福桥。

埃登·阿扎尔在他的球队4-1击败阿森纳的欧联杯决赛中攻入两球后，似乎证实了他离开切尔西的消息。

阿扎尔与赛季末转会皇马联系在一起，赛后他证实自己在切尔西的日子可能已经结束。

“我认为这是一个告别，但在足球，你永远不知道。我的梦想是在英超踢球。我在这里为世界上最大的俱乐部之一效力了7年，也许是时候接受新的挑战了。”

阿扎尔表示，他的决定已经做出，并在周三表示，他的未来将很快公布。

“我还不知道。我认为几天后就会做出决定。”阿扎尔说：“我的目标是赢得奖杯，这是我唯一的想法。我已经做了决定。我两周前说过。现在它取决于俱乐部，两家俱乐部。我只是在等待。过几天你就会知道了。”

尽管如此，阿扎尔还是带着强势的表现告别切尔西，因为他在巴库的两粒进球帮助他的球队在主教练毛里齐奥·萨里执教的第一个赛季获得了冠军。

蓝军和枪手在上半场都没有进球，吉鲁和佩德罗在阿扎尔梅开二度前为切尔西破门。

“当奥利（吉鲁）进球时，我想这是一个美妙夜晚的开始，”阿扎尔说：“我们下半场踢得很好。当比分是4-1时，他们有几次机会。我很高兴和大伙一起举起这个奖杯。”

凭借他的梅开二度，阿扎尔成为自1991年马克·休斯代表曼联在优胜者杯决赛中对阵巴塞罗那后，首位在欧战决赛中为英格兰俱乐部打进两球的球员。

当被问及萨里在中场休息时对他的队友说了些什么时，阿扎尔说：“继续保持这么踢，就试着继续这么踢。这就是我们在下半场做的。我们知道我们的球员能团结踢球。我们一起战斗。这显示了我们的心态。我们这样做是为了大伙，为了球迷，为了教练，为了员工。我们赢得了一个美妙的奖杯。”