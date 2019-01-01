阿扎尔敞开心扉：接过C罗的7号球衣并非易事

尽管开局缓慢，这位28岁的球员仍然对这个赛季的伯纳乌收获奖杯充满信心。

阿扎尔承认在皇马身背克里斯蒂亚诺·罗纳尔多曾经穿过的球衣已经被证明是一个挑战。

这名比利时国脚在夏天以1.3亿英镑(1.67亿美元)的价格从切尔西转会伯纳乌，但在巨大的期望压力下，他在西班牙的开局充满挑战。

尽管俱乐部历史上的头号射手C罗在2018年夏天被卖给了尤文图斯，马德里却没有选择在同一时期找到替代者。

阿扎尔的到来填补了这一空白，但在7场比赛中，他只进了1球和送出2次助攻。

穿上了罗纳尔多标志性的7号球衣——这是上个赛季马里亚诺·迪亚兹的球衣号码，只会增加人们对这位28岁的球员的期望，而他到目前为止还没有做到。

“在克里斯蒂亚诺之后穿上这件球衣并不容易，它具有历史意义。”他在接受皇家马德里电视台采访时承认。

齐达内的球队目前在西甲联赛中排名第六，尽管周末对阵巴塞罗那的比赛由于政治原因推迟了，但阿扎尔仍然相信球队能够在这个赛季完成收获重要奖杯的目标。

“我们将全力以赴赢得一切，我们必须举起一座奖杯，”他补充道。“我知道冠军联赛很重要。我是来赢球的，这对每个人都很重要，包括我自己。”

“我在世界上最好的俱乐部，我希望尽我最大的努力。”

在周末的沉寂之后，马德里将在周三重新开始联赛，届时他们将主场迎战莱加内斯。

由于对手在联赛中垫底，在10场比赛中只拿了5分，他们将希望继续完成复兴之路，之前在10月19日0-1被马洛卡被击败后。

自那以后，他们去了加拉塔萨雷，以1-0取胜，重新点燃了晋级冠军联赛淘汰赛阶段的希望。