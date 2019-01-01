阿扎尔：我让所有的教练都很挫败 但我不会改变

这位前锋知道，他在追回球权上的不情愿会让教练们感到不安，同时他也表示，他应该和梅西、C罗一起被提及。

切尔西球星阿扎尔承认他在防守时的精神不济有时会让教练们感到厌烦，但是他现在并不打算改变自己的比赛风格。

阿扎尔在18 -19赛季的表现非常出色，他在英超联赛中攻入10球，助攻10次，帮助切尔西重返下赛季的欧冠联赛。

然而，比利时人有时会因为他的懒散而受到批评，尤其是当他的球队失去控球权的时候。

据报道，孔蒂对阿扎尔在比赛上的这一方面尤其不满；但这位球员自己也承认，他的懒散有时会惹恼他过去和现在的所有教练。

“我不仅仅让孔蒂失望了。在我的职业生涯中，我让我所有的教练都感到失望。”

“现在我萨里很沮丧。他们认为我应该做得更多，取得更多成就，比我现在做的更多。”

“我的下一个教练，我也会让他倍感挫折！”

阿扎尔一直与离开斯坦福桥的传闻联系在一起，皇马经常被认为是他最有可能的目的地。

但是在他透露渴望在夏天离开的同时，这位前锋现在正致力于为蓝军赢得更多的胜利。

“除了社区盾杯，我在英格兰赢得了一切，但这并不意味着我要离开。”他补充道。

“我一直说我想在英格兰之后探索一些不同的东西。但也有一些事情可能会让我留下来。

“世界杯结束后，我想离开，但最后我留在了切尔西，我正在享受一个迄今为止最好的赛季。”

“所以我不认为我需要一个不同的挑战。但这并不意味着我会变得更好。

这位比利时的英雄还认为，他应该被和梅西、C罗等人一起提及，参与到有关足球顶级天才的讨论中来。

“我和他们属于同一级别很久了！”他断言道。

“自从世界杯以来，我已经有了一个好的转变。我能感觉到，甚至在人们的眼中也是如此。”

“以前，在他们眼中，是这样的：‘是的，他是一个非常好的球员，但他能跻身最伟大的球员之列吗？’”

“但有时你必须脚踏实地。过去10年他们所做的一切，我们无法与他们相比，因为这是不可能的。”