阿扎尔：我已经是世界最佳之一

阿扎尔表示自己想在切尔西赢得更多冠军荣誉，同时称经过了俄罗斯世界杯，人们已经认可自己是世界最佳球员之一。

阿扎尔希望在切尔西打进更多球并赢得更多冠军，并承认在国家队的出色表现让自己成为了世界最佳球员之一。

27岁的阿扎尔本赛季表现依旧出色，这引起了人们对于切尔西是否能留住他的疑问，此前阿扎尔已暗示自己可能会在未来转会，但他表示自己对现在的环境也很满意。

最近一段时间，比利时人在切尔西改踢前锋，对此他说道：“我从没想过我自己的得失，我只尝试为队友们做到最好。”

“现在我更多地活动在球场中路，所以我更像一个组织核心，有时候我很幸运能送出助攻，有时候则不能。我希望自己能一直拥有团队协作能力，如果每个人都可以发光发热，那就是最好的。”

“我对自己的状态和球队本赛季至今的成绩感到满意，新赛季已经踢了四个月，我们都很享受新帅带来的足球风格。”

“我知道我效力于世界最大的球队之一，我觉得自己未来还可以有很大的提高。我需要打进更多的球，球队需要赢更多的冠军，我已经在切尔西赢得很多荣誉，但当你为切尔西这种级别的球队效力时，你就想赢得欧冠这种级别的荣誉。”

“个人来说，我觉得经过了本届世界杯，我又上升到了一个全新的层次。在世界杯前，可能人们觉得阿扎尔是一个好球员，但在世界杯后，人们会说阿扎尔是当今世界最好的球员之一。”

“这正是我想要到达的水平，也是我想要维持住的水平，我认为从赛季初到现在我都做得挺好。”