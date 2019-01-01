阿扎尔成皇马头号目标 银河三期即将建成？

在放弃引进埃里克森后，切尔西球星阿扎尔再次成为了皇马的头号引援目标，比利时人能在今夏圆了自己加盟银河战舰的梦想吗？

根据英国媒体《镜报》的最新报道，在今夏引进失败后，切尔西头牌埃登·阿扎尔再次成为了西甲豪门皇马的头号引援目标。

就在数小时之前，西班牙知名媒体《阿斯报》曾指出，受到弗兰基·德容天价转会巴萨的影响，热刺方面再次提高了自己对球队中场核心埃里克森的要价，这样的举动让皇马彻底放弃了在今夏引进丹麦头牌的打算。在这种情况下，阿扎尔毫无疑问地再次成为了白衣军团最想得到的强援。

截至目前，阿扎尔已经在22场英超比赛中为切尔西贡献了10球10助攻，屡次于水深火热中拯救自己的球队，成功延续了自己数赛季以来的强力表现。

值得一提的是，皇马与这位比利时边锋的绯闻可谓是旷日持久。早在两三个赛季之前，就有媒体传言皇马主席弗洛伦蒂诺欲用他来代替如今效力于的葡萄牙巨星C罗。特别是在今夏，他们甚至一度接近以1.2亿欧元以上的天价打包阿扎尔与库尔图瓦两人。不听在新帅萨里的强烈要求下，切尔西最终立场坚定地留下了球队的头号球星。

现年28岁的阿扎尔与切尔西的合同只剩一年半，目前双方在续约问题上进展缓慢，比利时名记泰吕尔甚至指出自己的同胞已经两次拒绝蓝军方面提供的新合同，只为等待皇马报价的到来。

这一说法虽然没能得到官方的证实，但结合阿扎尔在过去一段时间的言论，确实具备一定的说服力。就在去年12月，在接受法国媒体RMC体育的采访时，阿扎尔就曾谈到过自己对加盟皇马的憧憬之情。

“皇马是世界上最好的俱乐部，我不想说谎，能够为白衣军团而战，是我从小的梦想。我不想每天讨论自己转会的问题，我也没有时间去这样做，不过我们很快就会讨论我的未来。有时候早上一觉醒来，我的头脑会告诉我我想去那里，但有时，又觉得自己想继续留在切尔西。去留对我来说，真的是一个艰难的决定。我现在已经27了，即将年满28岁（目前已经年满）。当你有一个梦想时，你就会想要去实现它。就和我此前多次说过的一样，如果我离开，会很开心，但同样地，如果我最终选择留下，也会同样快乐。”

除了圆自己儿时的梦想以外，近期在萨里手下的过得不开心可能也是促使他下定决心离开斯坦福桥的重要原因之一。在先后不敌热刺与阿森纳的联赛中，这位意大利主帅执意将阿扎尔放在伪中锋的位置上，不仅让球队兵败如山倒，还让诸多球队主力困惑不已，他们甚至已经在策划像赶走穆里尼奥与孔蒂一样来对待自己的这位新帅。

阿扎尔本人也在近期的一次采访中隐晦表达了自己对主帅安排的不满，声称自己并不在意教练的批评，只想一心踢好自己的足球。

尽管切尔西在冬窗引进了一位顶级中锋——伊瓜因，但似乎依旧没有改变阿扎尔与球队渐行渐远的不利局面。

据悉皇马打算在今夏出价1亿欧元来得到这位合同即将到期的顶级边锋，之后还会围绕他对球队进行重组和建队。要知道在失去C罗之后，皇马在进攻方面颇为乏力，无论是本泽马还是贝尔、阿森西奥，都没能支撑起球队进攻的大旗。

自上任后，萨里一直在强调比利时人对球队的重要意义，但实际上蓝军并没有选择坐以待毙，相反的是，他们正积极在转会市场上物色阿扎尔的替代者，多特蒙德妖星桑乔以及本赛季在巴萨沦为替补的库蒂尼奥，都在近期与他们传出了绯闻。

当然，对于皇马，阿扎尔同样并非锋线上的唯一目标，银河战舰掌舵者弗洛伦蒂诺从没放弃过对巴黎圣日耳曼前锋内马尔的追逐，毕竟这位巴西球星拥有比阿扎尔高出不止一筹的曝光度与商业价值。