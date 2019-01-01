阿扎尔：在皇马每个赛季都得夺冠

比利时人上赛季带领切尔西获得欧联杯冠军，他明白在他的新俱乐部夺冠的重要性。

埃登·阿扎尔强调了在皇马每个赛季赢得奖杯的重要性，他是2019- 2020赛季签约的明星球员。

在西甲球队经历了艰难的2018-19赛季后，阿扎尔在休赛期以高价从切尔西转会到了马德里。

皇家马德里在西甲联赛中排名第三，落后于死敌巴塞罗那，在欧冠16强中惨败给阿贾克斯后被淘汰出局，并在国王杯半决赛中再次输给巴萨。

阿扎尔上赛季带领切尔西获得了欧联杯的冠军，他明白在伯纳乌夺冠的重要性，因为他现在已经加盟了历史悠久的西班牙球队，他希望留下自己的印记。

“当你为皇家马德里效力时，你需要每个赛季都赢得一些东西。你需要赢，赢，赢。”阿扎尔在皇马官方网站告诉杰伊·谢蒂：“如果你不能赢得欧洲冠军联赛，球迷们会失望，这是意料之中的。在这个俱乐部你总是想赢，这就是我来这里的原因。我想打比赛，进球，在赛季结束时举起奖杯。”

阿扎尔的处子秀是在上周国际冠军杯1-3负于拜仁慕尼黑的比赛。

比利时国脚和皇家马德里将在周二在马里兰迎战阿森纳。

“我踢得很自由。这在足球中很难，因为有后卫、中场……但我就是这样的球员。”阿扎尔说：“如果我没有那样的自由，我就不能打好比赛，最终只能坐在板凳上。”我喜欢拿球，向右移动，向左移动，左右移动，用我的直觉打球。

“我不认为:我必须这样做，把球踢到右边，踢到左边。我只是比赛，拿到球，然后决定怎么做。”