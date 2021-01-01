阿扎尔：和朋友踢比赛总是很棒 不过我想皇马能取得最终胜利

这位前切尔西球员表达了与老东家踢球的感受，并表示自己希望新东家能够笑到最后。

皇家马德里边锋阿扎尔很高兴能在周二的欧冠比赛中看到他的老东家切尔西。

阿扎尔在为切尔西效力的七个赛季里成为了切尔西历史上最伟大的球员之一，周二是他自2019年离开斯坦福桥后第一次有机会面对蓝军。

比利时人在比赛的最后25分钟得以出场，皇家马德里和蓝军在这场欧冠的半决赛首回合战成了1-1平局。

“和朋友比赛总是很好，我有很多朋友在切尔西，”阿扎尔告诉BT Sport。“但现在我是皇马的一员，所以我只想赢球——不管对手是切尔西，还是我们面对的其他球队。”

“他们拥有优秀的球员。他们几乎所有人我都认识，所以我并不感到惊讶。”阿扎尔对CBS体育频道说道。“他们有着优秀的球员，他们能踢出极具威胁的足球。但我们知道，我们为此做好了准备。我认为如果运气再好一点，我们可以进更多的球当然，他们也是如此。”

“我们的团队中有大牌球员，而这些巨星总能在比赛中创造出一些东西，所以我们要有赢得一切的心态。就像我刚才说的，我们还有一场比赛要踢，第二回合。要想赢得比赛，我们就必须奋力推进。”

“我想一步步地来，当然，我很想上场比赛，今天我比以前多踢了一些时间，我们在赛季结束前还有不少比赛要踢，我希望自己能为此做好准备。”

对于周二的结果，他补充道:“第二回合的比赛结果可能更糟，也可能更好。你知道，我认为今晚1比1是个公平的结果。”

除此之外，阿扎尔还对齐达内本场比赛使用的3后卫阵型发表了自己的看法：“我们的阵型是由主教练决定的，我们知道如何踢三后卫阵型，不过我们同样可以踢四后卫。”

阿扎尔在2012年从里尔加盟切尔西之后，就在斯坦福桥留下了自己的印记。

这位比利时人在斯坦福桥效力期间帮助切尔西获得了两次英超联赛冠军，两次欧联杯冠军和一次足总杯冠军。

他还在2014-15赛季被评为PFA年度最佳球员，并在另外两个赛季拿到了该奖项的亚军。

在转会到皇家马德里后，阿扎尔并没有达到人们的期望，因为他被一系列的伤病一直困扰着。

周二的比赛是阿扎尔本赛季所有比赛中的第15次出场，他最近刚刚从肌肉伤病中恢复过来，而自三月份以来他一直处于缺阵的状态。