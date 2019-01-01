阿扎尔告诉切尔西球迷：完成皇马的工作后就回来

这名皇家马德里的边锋表态有一天会回到斯坦福桥，因为一名蓝军球迷告诉他，他在俱乐部的表现令人怀念。

埃登·阿扎尔声称，当他结束在皇家马德里的生涯后，他将回到切尔西。今年夏天，他告别了西伦敦度过的七年成功时光。

6月7日，阿扎尔以8850万英镑的首期转会费完成了从斯坦福桥到伯纳乌的转会，结束了今年持续时间最长的转会肥皂剧之一。

比利时人在他为蓝军效力期间赢得了6个重要的奖杯，包括2个英超冠军和2个欧罗巴联赛冠军，同时他也是欧洲足球最好的攻击型中场之一。

这位28岁的球员在马德里的头几个月并没有达到高水平，因为他要处理一些琐碎的健康问题。

本周，阿扎尔从他的康复计划中抽出一段时间，与切尔西球迷弗兰克·哈立德进行了交谈。当被告知蓝军仍然对这位比利时国脚念念不忘时，阿扎尔笑着眨了眨眼睛回应道：“当我在这里完事之后，我会回来的。”

阿扎尔在谈到他的老东家在兰帕德的带领下取得的进步时说：“能看的话我会看。不是一直都能看比赛。他们做得很好，他们很年轻。现在他们可以花钱买球员了。”

当有人告诉他，随着转会禁令的解除，蓝军可以考虑签下阿扎尔，他回答说：“我在这里工作，然后我会回来。”

皇家马德里最初担心阿扎尔会因为脚踝的问题在新年之前不能上场，但是齐达内乐观地认为他会在那之前尽快回到赛场。