阿扎尔吐槽切尔西岁月 孔蒂萨里皆令人不快

比利时边翼坦言自己在斯坦福桥没能感受到快乐，因为先后两任意大利主帅的执教风格都过于“死板”。

2012年，阿扎尔从里尔转会加盟切尔西。凭借精湛的脚下技术和在攻击端的创造力，他很快成为了英超赛场最引人瞩目的中场之一。

效力斯坦福桥期间，比利时国脚一共赢得了六个冠军，包括两个英超冠军。而其中第二个英超冠军，正是在孔蒂执教蓝军的首个赛季夺得的。

不过孔蒂并没能在接下来的2017-18赛季复制这份成功，他的战术和选拔标准更是饱受外界质疑。

但这样的质疑并没有因为换帅而被打消。孔蒂的继任者，帮助蓝军赢得欧联杯冠军的萨里，在这两点上的做法同样无法服众。

去年夏天转会皇马前，阿扎尔在自己的最后一个蓝军赛季，仍然打出了16球15助的高效表现，这也是他职业生涯最高光的一个赛季。但他坦言，蓝军生涯的末期，他过得并不快乐。

阿扎尔告诉Sport Magazine：“在训练当中，我们一直都是有球训练，包括跑位练习和小型分组对抗。当你遇到意大利主帅，比如我遇到的（孔蒂和萨里），他就很难感到快乐。”

“他们都很古板，并且反反复复索然无味。你会因为胜利而感到喜悦，但我和意大利籍主帅共事了三年，只有因胜利而收获的喜悦可以令我快乐。”

阿扎尔也透露，自己在2016年欧洲杯之后，与皇马主帅齐达内通过电话。这也令他开始向往转会伯纳乌。

“在转会之前我没和他（齐达内）说过太多。”

“我们第一次交流是在2016年法国欧洲杯期间，他给我打了个电话，告诉我如果我能去皇马那会很棒。”

“当齐达内亲自打电话给你，这就是认真的了。”

不过阿扎尔来到伯纳乌后，并没能拿出足以匹配1亿元转会费的贡献。在他为皇马出场的13场各类比赛中，他仅有1球进账。

去年11月2-2战平大巴黎的欧冠比赛之后，他又因脚踝伤势休战至今。