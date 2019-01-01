阿扎尔加盟皇马成定局 切尔西已接受8800万镑报价

在皇马和切尔西最终达成协议后，比利时国脚阿扎尔将正式从斯坦福球转投伯纳乌。

切尔西已经接受了皇马开出的1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)收购前锋埃登·阿扎尔的报价，不过附加费用可能会升至1.4亿欧元(1.24亿英镑/ 1.46亿美元)。

够力足球可以证实这两家俱乐部已经就阿扎尔的转会价格达成了妥协。周一，切尔西主管玛丽娜·格拉纳诺夫斯卡娅和皇马首席执行官何塞·安赫尔·桑切斯在伦敦进行了面对面的会谈，通过了这位28岁的球员所说的“梦想”转会。

在拒绝了来自西伦敦俱乐部的多份续约合同后，阿扎尔将在加盟皇家马德里后获得更高的薪水，他将在下周从比利时国家队归来后在伯纳乌正式亮相。

这位前里尔边锋还将有机会在齐达内的带领下踢球，齐达内是他成长过程中所崇拜的球员。他和皇马夏季签下的卢卡·约维奇和埃德尔·米利唐一起加盟银河战舰。

这支欧冠卫冕冠军在本赛季中先后迎来了三位三位主教练，在西甲和国王杯双双输给巴塞罗那，并在欧冠中被阿贾克斯尴尬淘汰后，他们只获得了世俱杯的冠军。

与此同时，阿扎尔也为他在切尔西七年的辉煌画上了句号，在这七年里，他赢得了六项重要的奖杯，包括本赛季的欧罗巴联赛。在巴库4-1战胜阿森纳的决赛中，他梅开二度，使他在蓝军352场比赛中打进110球。

经过12个月关于他的未来的谈判，他将成为切尔西出售的最高身价的球员。

皇家马德里在去年夏天表示了他们签下阿扎尔的意图，但是交易未能达成，尽管这名攻击手在比利时参加世界杯期间暗示他愿意转会。

相反，他在斯坦福桥的合同进入了倒数第二个年头，由于没有任何新的合同可能达成，切尔西被置于一个被动位置，在他于2020年夏天自由转会之前，他们需要卖掉他们的超级巨星。

切尔西在4月份拒绝了皇马对这名球员的开价，但最终达成了协议，阿扎尔将与他的国家队队友库尔图瓦重聚，库尔图瓦去年夏天也做出了同样的举动。库尔图瓦可能会被迫为他的同胞充当翻译，因为他的同胞将进入一个很少有球员会说英语或法语的更衣室。

蓝军已经从多特蒙德签下了克里斯蒂安·普利西奇来代替阿扎尔，而另一名边锋卡勒姆·哈德森-奥多伊将与他从儿时起就效力的俱乐部签订一份5年的合同，从而结束关于阿扎尔未来的争论。

尽管如此，切尔西在夏季转会窗口期的引援还是会束手束脚，因为他们的转会禁令将在夏季生效。他们向体育仲裁法庭提起上诉，试图令禁令延期，甚至被推翻，但目前还不会有新面孔出现。