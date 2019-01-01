阿扎尔力撑被集火的萨里：他符合我的足球理念

意大利人在最近四场英超比赛中连败三场后受到了密切关注，但他的明星球员显然很享受他的足球风格。

切尔西前锋阿扎尔称赞了蓝军主教练萨里的工作，同时也引起了人们对这位前那不勒斯主帅未来的猜测。

在周日0:6输给曼城的比赛后，很多人质疑萨里是否是带领切尔西前进的合适人选。

尽管拥有一个破纪录的赛季开局，斯坦福桥的球队在过去的四场联赛中输掉了三场，目前在英超联赛中排名第六。

萨里直言不讳的批评他的球队，声称他们很难激励，依照够力足球所了解到的，切尔西的队员们现在对意大利人的方式方法产生了质疑。

尽管如此，阿扎尔对萨里自赛季初上任以来执教球队的方式感到满意，这表明他现在所采用的足球理念是他来到英格兰以来感觉最好的。”

“我效力过的所有教练都给了我一些东西。”他告诉切尔西官网，“从我在里尔和克劳德·皮埃尔开始，到现在和萨里。他们都以不同的方式看待足球，这就是为什么我是现在的我。”

“他们都给了我重要的建议。穆里尼奥很特别，但是萨里（前里尔主教练）加西亚喜欢的方式更符合我的足球哲学。他们都给了我很多。”

在过去的12个月里，阿扎尔自己也面临着很多关于他未来的报道，这名28岁的球员一直与离开切尔西的传闻联系在一起。

据悉，阿扎尔希望在今年夏天完成价值超过1亿英镑的去到皇马的转会交易，而球员本人最近也暗示说他已经就自己的未来做出了最终决定。

不过，有一件事是肯定的，那就是阿扎尔仍是那个帮助比利时在2018年世界杯上获得第三名的关键人物。

他还说战胜巴西的四分之一决赛中的表现是他职业生涯中最好的，尽管他没有在马丁内斯的球队所取得的任何进球中发挥直接作用。

“我认为在四分之一决赛中战胜巴西是我职业生涯中最好的表现。”他说，“但我想说的是，那场比赛我没有进球，也没有助攻，因为人们总是在谈论我的进球，但我们是一个团队，击败巴西队总是很难的。”

“那支国家队是非常强大的，他们已经赢得了五届世界杯，但我们整个球队踢了一场精彩的比赛，那些记忆将永远留在我的记忆中。”

阿扎尔和切尔西将在周四恢复比赛，届时他们将在欧联杯32强的客场挑战马尔默，然后在周一足总杯的第五轮主场迎战曼联。