阿扎尔仍未“登舰” 自信将证明自己

比利时中场在西班牙首都开局并不十分顺利，他知道自己必须继续努力，争取到球迷的支持。

阿扎尔在刚刚去过的夏窗从切尔西转会来到伯纳乌，皇马为这笔交易支付了1.4亿欧元，但他们并没能立即获得比利时国脚的力量。西甲新赛季首回合，阿扎尔就因为大腿受伤而无缘首秀。

主帅齐达内希望能够给阿扎尔足够的时间去彻底康复，直到9月18日对阵大巴黎的欧冠比赛，阿扎尔才迎来了他皇马生涯的第一次首发。

不过在那场欧冠小组赛中，阿扎尔只有一次打门并且没有命中门框范围，以及一次关键传球。皇马最终也0-3不敌法甲冠军。

赛季至今，这位前蓝军中场在联赛中获得两次首发一次替补机会。他清楚地知道，自己还没有得到被视为“银河战舰成员”的资格。

在周二与布鲁日的欧冠比赛前，阿扎尔告诉记者：“我现在还不是一名银河战舰成员，我必须要在球场上证明我自己。”

“我们都知道皇马7号球衣意味着什么，我必须证明我能够成为世界顶级。”

“我希望在球场上享受自我，尽我自己最大的可能，不仅是在比赛中，在训练中也是如此。我从未质疑过自己，也没有质疑过我的教练，这就是信任。”

“我充满自信，我相信一切都会好的。”

“外界的批评不会影响到我，我没有很在意那些。我知道当我开足马力的时候，所有人都会期待我能够在一场比赛中打入3粒进球。”

“我认为我可以做的更好，我也会自我反思，并且每天努力工作。或许我因为受伤迟来了一些，但我现在已经完全没问题了。”

“我现在必须证明我的水平，同时还要不断提高，这样球迷才会为我感到骄傲。”