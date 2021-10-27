阿德里安致敬利物浦纪录粉碎机萨拉赫：他从来不休息 哪怕是一天

在够力足球的独家采访时，这位红军门将探讨了埃及球星在训练场上的精英心态

利物浦门将阿德里安表示，萨拉赫的职业道德和谦逊让他成为了世界上最好的球员之一。

在接受够力足球独家专访时，这位红军门将对萨拉赫的心态和个性进行了独特的解读，这位埃及人现在正在安菲尔德不断打破纪录。

萨拉赫本赛季的状态非常出色，他已经在各项赛事中打入15球。他在最近的10场比赛中连续破门，包括周日利物浦5-0大胜死敌曼联的帽子戏法。

谈及萨拉赫的表现，以及是什么让这位29岁的前锋成为足坛最出色的球员之一，阿德里安表示：“我不认识C罗或梅西，也不知道他们日常是怎么工作的，但我知道萨拉赫，也知道他是怎么工作的。”

“他工作很努力，从来没有一天休息。他总是在训练或恢复。即使在比赛结束后的几个小时，他也在努力恢复，努力为下一场比赛做好准备。”

“他的训练令人感到难以置信，他现在处于这样一个状态极佳的时刻，这并不是运气使然。成为世界上最好的球员之一，并在每场比赛中都展现出这样的水平，得分，传球，速度，盘带，他做得很棒。”

“这是他应得的，我们真的为他感到很开心，但同时他也需要球队在身后支持他，他理解这一点。他是更衣室里最谦虚的人之一，他工作起来很疯狂！”

“有萨拉赫这样的球员对所有人来说都是一种很棒的感觉，但我们有25名球员，我们是一个团队，每个人都必须每天推动其他人进步。”

“但是没错，在我看来，萨拉赫绝对是世界最佳球员之一。”

回想起上轮联赛客场5-0屠杀死敌曼联，阿德里安露出了一丝微笑，他说道：“你能想象我们的心情，对吧？当然，这是历史性的战绩，但球队的表现令人难以置信，这是利物浦足球俱乐部的最高水平，这是展示那种水平的最好的比赛。”

“这真的很棒。它给了我们不断展示球队水平的灵感和动力。也许两年前我们也有同样的感觉，感觉到自己正在翱翔，但我们必须每天脚踏实地。我们还有很长的路要走，还有很多比赛要踢，但我们处在正确的道路上。”

被问到是否觉得这支利物浦与2019-20赛季夺得英超冠军的那支利物浦有相似之处时，阿德里安表示：“是的，我希望如此！”

“我总是喜欢说，在足球中，有时你会赢，有时你会学习。上个赛季是学习的时候。那不是我们最好的赛季，我们遇到了很多困难，最后我们尽了最大的努力去获得尽可能高的排名。”

“我刚来的那个赛季，一开始的感觉就是，哇！每个人都渴望获得冠军，为所有荣誉而战。作为一名球员，在更衣室里，你可以再次感受到这一点。”

“我们本赛季开局不错，但还有很长的路要走。我们在欧冠联赛中也做得很好，我们还有联赛杯，很快还有足总杯。有很多赛事，很多比赛，但我们是一支强大的球队，在球场的各个位置都有很强大，很有竞争力的球员，还有像萨拉赫这样状态正佳的伟大球员。”

“每个人都在推动彼此变得更好，这种竞争让我们每天都变得更强。”

作为和平足球大使（Football for Peace），阿德里安谈到了和平足球与StockX的合作：“我已经为和平足球工作一段时间，能够帮助那些在新冠疫情后苦苦挣扎的草根足球俱乐部真的很重要。其中许多俱乐部不得不关闭，而其他俱乐部则在努力生存，这是一个巨大的挑战。他们没有巨大的资源，因此对他们来说一天比一天困难。”

“作为一名职业足球运动员，重要的是要证明这种俱乐部是我们所有人的起点。没有人生来就在安菲尔德、老特拉福德或伯纳乌踢球。大家都是从公园和基层开始的，所以我们必须表现出我们的支持，这就是我们试图做的，试图为需要的人筹集一些资金。我们必须把足球作为一种工具，足球的力量是巨大的，我们必须确保它被用来做好事。”