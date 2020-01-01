阿德里安：利物浦是人类不是机器 但我们决心要赢

西班牙门将声称“家庭”精神是球队在克洛普的带领下取得进步的原因。

西班牙门将阿德里安说，利物浦“不是一台机器”，安菲尔德的“人类”只是得益于尤尔根·克洛普建立的“胜利心态”。

很多人都认为红军已经成为一股超凡脱俗的力量，似乎没有办法阻止他们对奖杯的不懈追求，但阿德里安将成功归因于努力。

他告诉俱乐部的官方网站：“我们不是机器，我们是人类，但我们现在有赢球的心态。”

“这个团队已经合作了几年。当尤尔根来到俱乐部，他开始做许多好事。从上个赛季末球队获得欧洲冠军联赛开始，这种心态让球队变得更加强大。”

“（2018年）球队输掉欧冠决赛的糟糕时刻真的很痛苦，但在他们卷土重来，在之后的一年拿下了欧冠、欧洲超级杯和世俱杯。”

“我们仍然生活在几年前每个人开始工作的梦想中。我们需要享受比赛，因为我们的势头很好，但我们需要脚踏实地。我们知道离赛季结束还有很长一段时间。”

“很明显，我们想要另一座奖杯，继续在欧洲冠军联赛中前进，在足总杯上有一个好的开始。前面有很多比赛，现在最重要的是像一个好的家庭一样团结在一起，为一切而奋斗。我们想为我们面前的所有比赛而战。”

阿德里安是2019年夏天来到安菲尔德后融入“家庭”氛围的球员之一，33岁的阿德里安不得不作为巴西国脚阿利森的替补。

他补充了克洛普在默西塞德建立的心态：“我们是一支优秀的球队，我们有一支出色的球队，我们在更衣室里有良好的个性，所以每个人都有自己的角色。”

“每个人都知道，当教练决定让你上场时，你必须全力以赴，就像我们一直做的那样。”

“就我个人而言，我的位置真的很艰难，因为只有一个门将可以上场，其他人必须支持。一开始阿利森受伤的时候我有机会，但是我已经准备好了。阿利森回来比赛了，我在等待下一个机会。”

“现在我们开始了一项新的赛事，足总杯，所以如果我被选中，我会尽我最大的努力向教练证明我可以帮助球队。不仅仅是在更衣室或者板凳上，当他给我机会的时候，我也可以在球场上帮助他。”

利物浦将在周日与同城对手埃弗顿进行足总杯第三轮德比战。