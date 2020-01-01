阿德里安为克洛普叫好：顶级战略家伟大的人

这名西班牙门将对德国人的管理风格给出了自己的看法，他坚称“他的工作充满激情”，而且总是保持“乐观”。

阿德里安赞扬了尤尔根·克洛普在安菲尔德的“非凡”成就，同时也将利物浦主帅形容为“顶级战略家”。

自从2015年来到默西塞德以来，克洛普带领利物浦取得了冠军联赛冠军并成为了英超冠军的有力争夺者，他的进攻意识和高压战术赢得了很多赞誉。

其他球队

红军现在可以说是欧洲足坛最强大的球队，他们在2019- 2020赛季设立了前所未有的新标准，同时还赢得了国际足联的世俱杯冠军。

克洛普的球队在英超积分榜上以22分的优势高居榜首，在他们的25场比赛中，只有一场没有取得胜利——他们成功地抹去了上赛季在冠军争夺战中惜败曼城的记忆。

利物浦在42场顶级联赛中保持不败，他们也正在努力捍卫他们的欧洲冠军并进入足总杯的最后阶段。

阿德里安很高兴地把球队最近的成功归功于克洛普，他相信这是因为德国人“高超”的能力，让他的球员发挥出最好的水平。

“尤尔根在这里取得了非凡的成就，”利物浦门将告诉BBC体育。“看看我们在联赛中的表现就知道了。和他一起工作很容易。如此简单。他总是微笑、开朗、乐观。他是主教练，但他的举止和其他队员一样。

“他和我们走得很近，帮助我们相信他的方法。他通过接近我们来让我们相信他的领导能力，并证明他的想法最终是有效的。”

“克洛普经常告诉我们，在比赛中会遇到很多问题，所以我们必须能够解决这些问题。例如，任何团队都可以用新系统让您大吃一惊。他在那里指引我们。他在边线上很好地把足球形象化，并以娴熟的方式把这些知识传递给球员。”

“训练课很紧张。他对工作充满热情，这正是我们在球场上的表现。于尔根不仅是一个顶级战略家，也是一个伟大的人。这是我见过的最好的团队管理。与团队同甘共苦。”

接下来的比赛是周六晚上客场挑战垫底的诺维奇，一场胜利将会让红军更加接近30年来的第一个联赛冠军。

利物浦只需要再得18分就能夺得冠军，但在最近一次国内比赛之后，冠军联赛将再次成为人们关注的焦点。

克洛普的球队在16强中对阵马德里竞技，第一回合的比赛将于2月18日在万达大都会球场进行。