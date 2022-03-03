阿布：我将出售切尔西 俱乐部不用偿还欠我的钱

Peter McVitie
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切尔西老板表示，他将把出售俱乐部的收益捐给一个支援乌克兰战争受害者的慈善机构。

罗曼-阿布拉莫维奇已经确认他将在拥有切尔西19年后出售俱乐部。

由于俄乌战争的关系，这名俄罗斯亿万富翁本周受到了越来越大的压力。

据悉，阿布拉莫维奇为切尔西标价26亿英镑，并要求所有感兴趣的各方在周五之前出价。

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周三，俱乐部官网上的一份声明写道："我想谈谈过去几天媒体对我在切尔西俱乐部所有权的猜测。正如我之前所说的，我总是以俱乐部的最佳利益为中心做出决定。”

"因此在目前的情况下，我做出了出售俱乐部的决定，因为我相信这符合俱乐部、球迷、员工以及俱乐部的赞助商和合作伙伴的最佳利益。”

"俱乐部的出售不会是快速的，而是将遵循适当的程序。我不会要求俱乐部偿还欠我的任何贷款。对我来说，切尔西从来都不是生意或金钱的问题，而是对足球和俱乐部的纯粹热情。”

"此外，我已经指示我的团队建立一个慈善基金会，所有出售的净收益将被捐赠。该基金会将为乌克兰战争的所有受害者提供帮助。这包括为受害者的紧急和迫切需求提供关键资金，以及支持长期的恢复工作。”

"请知道，这是一个非常困难的决定，以这种方式离开俱乐部让我感到很痛苦。然而，我确实相信这符合俱乐部的最佳利益。我希望我能够最后一次造访斯坦福桥，亲自向你们所有人说再见。”

"能够成为切尔西俱乐部的一员是我一生的荣幸，我为我们所有的共同成就感到骄傲，切尔西足球俱乐部和它的支持者将永远在我心中。"

据报道，阿布拉莫维奇正在寻求出售俱乐部，因为他担心自己会因为与普京的关系而受到英国政府的制裁。

在俄罗斯上周宣战乌克兰后，那些与普京关系密切的人面临着被各国政府打击的命运。

阿布拉莫维奇否认他与普京有关系，也否认自己做错了任何事，但够力足球被告知他正准备完全退出英国。

工党议员克里斯-布莱恩特说，阿布拉莫维奇正在出售俱乐部，因为他很害怕面临英国政府的制裁。

洛杉矶道奇队的老板之一陶德-波利与瑞士亿万富翁汉斯约格-怀斯组成的财团可能会收购切尔西俱乐部。

怀斯周二表示，他已经得到了收购切尔西的机会，但他表示，如果他单独接手，成本太高。

据说还有其他财团感兴趣，前UFC明星康纳-麦格雷戈说他想"探索"收购俱乐部的可能性。