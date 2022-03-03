阿布：我将出售切尔西 俱乐部不用偿还欠我的钱

罗曼-阿布拉莫维奇已经确认他将在拥有切尔西19年后出售俱乐部。

由于俄乌战争的关系，这名俄罗斯亿万富翁本周受到了越来越大的压力。

据悉，阿布拉莫维奇为切尔西标价26亿英镑，并要求所有感兴趣的各方在周五之前出价。

周三，俱乐部官网上的一份声明写道："我想谈谈过去几天媒体对我在切尔西俱乐部所有权的猜测。正如我之前所说的，我总是以俱乐部的最佳利益为中心做出决定。”

"因此在目前的情况下，我做出了出售俱乐部的决定，因为我相信这符合俱乐部、球迷、员工以及俱乐部的赞助商和合作伙伴的最佳利益。”

"俱乐部的出售不会是快速的，而是将遵循适当的程序。我不会要求俱乐部偿还欠我的任何贷款。对我来说，切尔西从来都不是生意或金钱的问题，而是对足球和俱乐部的纯粹热情。”

"此外，我已经指示我的团队建立一个慈善基金会，所有出售的净收益将被捐赠。该基金会将为乌克兰战争的所有受害者提供帮助。这包括为受害者的紧急和迫切需求提供关键资金，以及支持长期的恢复工作。”

"请知道，这是一个非常困难的决定，以这种方式离开俱乐部让我感到很痛苦。然而，我确实相信这符合俱乐部的最佳利益。我希望我能够最后一次造访斯坦福桥，亲自向你们所有人说再见。”

"能够成为切尔西俱乐部的一员是我一生的荣幸，我为我们所有的共同成就感到骄傲，切尔西足球俱乐部和它的支持者将永远在我心中。"

据报道，阿布拉莫维奇正在寻求出售俱乐部，因为他担心自己会因为与普京的关系而受到英国政府的制裁。

在俄罗斯上周宣战乌克兰后，那些与普京关系密切的人面临着被各国政府打击的命运。

阿布拉莫维奇否认他与普京有关系，也否认自己做错了任何事，但够力足球被告知他正准备完全退出英国。

工党议员克里斯-布莱恩特说，阿布拉莫维奇正在出售俱乐部，因为他很害怕面临英国政府的制裁。

洛杉矶道奇队的老板之一陶德-波利与瑞士亿万富翁汉斯约格-怀斯组成的财团可能会收购切尔西俱乐部。

怀斯周二表示，他已经得到了收购切尔西的机会，但他表示，如果他单独接手，成本太高。

据说还有其他财团感兴趣，前UFC明星康纳-麦格雷戈说他想"探索"收购俱乐部的可能性。