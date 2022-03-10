阿布被英国政府制裁冻结财产 切尔西出售工作陷入困境

由于英国政府对罗曼-阿布拉莫维奇实施制裁，切尔西出售现在悬而未决，这位俄罗斯的亿万富翁的资产现已被冻结。

阿布拉莫维奇上周宣布他打算出售这家位于伦敦的英超俱乐部。

尽管有很多人感兴趣，然而，现在的制裁意味着蓝军面临不确定的未来。

阿布拉莫维奇受罚是英国政府对众多俄罗斯人的制裁的一部分，这些人与最近下令进攻乌克兰的普京有联系。

英国财政部金融制裁办公室周四发表了一份声明，其中部分内容如下："阿布拉莫维奇是一位著名的俄罗斯商人和亲克里姆林宫的寡头。”

"阿布拉莫维奇与一个正在或已经参与破坏乌克兰稳定、破坏和威胁乌克兰领土完整、主权和独立的人有联系，即弗拉基米尔-普京，阿布拉莫维奇与他有几十年的密切关系。”

"这种关联包括从普京和俄罗斯政府获得经济利益或其他物质利益。”

"这包括与阿布拉莫维奇有关的公司收到的税收减免，以优惠的价格从国家购买和出售股票，以及在2018年国际足联世界杯前收到的合同。”

"因此，阿布拉莫维奇得到了普京和俄罗斯政府的优惠待遇和特许权"。

切尔西现在陷入了困境，阿布拉莫维奇曾希望在受到制裁之前出售俱乐部。

够力足球已经了解到，俱乐部仍然可以被出售，但条件是阿布拉莫维奇不能得到任何收益。

同时，英国文化部长纳丁-多里斯表示，切尔西将获得一个"特别许可证"，这意味着所有与足球有关的活动，如周四与诺维奇的比赛，都可以继续进行。

然而，俱乐部不能出售比赛门票，这意味着只有季票持有人能够到现场观战。

英国首相鲍里斯-约翰逊在新闻发布后发表了一份声明，内容如下："对于那些支持普京对乌克兰进行攻击的人来说，不可能有安全庇护所。”

"今天的制裁是英国坚定不移地支持乌克兰人民的最新步骤。”

"我们将无情地追捕那些促成杀害平民、破坏医院和非法占领主权盟国的人。"